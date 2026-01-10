Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Michael Di Chiaro

Dove vedere Juventus-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Juventus contro Cremonese in occasione della ventesima giornata di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

A chiudere la ventesima giornata di Serie A sarà la sfida tra Juventus e Cremonese.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra bianconeri e grigiorossi: dalle ultime novità di formazione a dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Come guardare Juventus-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

CI saranno diversi modi per vedere Juventus-Cremonese per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Juventus-Cremonese sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Cremonese: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Cremonese

Probabile formazione

Notizie Juventus

Conceiçao non ancora al top: Miretti dovrebbe essere confermato sulla trequarti accanto a Yildiz e alle spalle di David, reduce da una prova da goal e assist al 'Mapei Stadium'. Kelly, tornato ad allenarsi in gruppo, dovrebbe comunque partire dalla panchina: la difesa sarà composta da Kalulu, Bremer e Koopmeiners.

Notizie Cremonese

Nicola non cambia il tandem offensivo che sta dando risposte importanti: conferma sia per Bonazzoli che per Vardy. Zerbin e Grassi insidiano Vandeputte e Bondo in mezzo al campo. Barbieri e Pezzella, invece, dovrebbero spartirsi le corsie laterali.


Probabili formazioni Juventus-Cremonese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.


La Juventus è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite in campionato: lo 0-3 in casa del Sassuolo ha permesso ai bianconeri di toccare quota 36 punti in campionato.

La Cremonese, invece, vive un periodo di flessione: nelle ultime cinque partite, la squadra di Nicola ha incassato solamente due punti. Nell'ultima giornata è arrivato il pareggio contro il Cagliari, nonostante i grigiorossi avessero chiuso il primo tempo avanti 2-0.

Partite tra le due squadre

Classifica

