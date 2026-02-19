Dove vedere Juventus-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Serie A entra sempre più nella fase decisiva: da adesso in avanti è quasi vietato sbagliare per non correre il rischio di non centrare i propri obiettivi, che si tratti di Scudetto, corsa all’Europa o per non retrocedere.

Tre le gare di questo turno c’è anche Juventus-Como, un match che mette in palio punti importanti in chiave Europa, obiettivo di entrambe le squadre: i bianconeri sperano in un posto in Champions, la squadra di Fabregas almeno in un piazzamento europeo.

Su GOAL tutte le info di Juventus-Como, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Juventus-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie A tra Juventus e Como sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Come guardare ovunque con una VPN

Juventus-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma sabato 21 febbraio 2026 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Juventus

La Juventus è in piena emergenza in difesa, dove non ci saranno Kalulu (squalificato) e Holm (infortunato): verso il forfait, almeno dal primo minuto, anche Bremer nonostante gli esami strumentali abbiano scongiurato lesioni muscolari. Nel trio difensivo torna Koopmeiners. In attacco è in dubbio David.

Notizie sul Como

Fabregas è costretto a rinunciare allo squalificato Nico Paz: in attacco spazio a Douvikas come prima punta (favorito sul rientrante Morata), alle sue spalle agiranno Rodriguez, Baturina e Kuhn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Baturina, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.

Forma

Momento delicato per la Juventus, che ha perso l'ultima gara di campionato contro l'Inter ed è tornata sconfitta (5-2) dalla trasferta di Champions contro il Galatasaray: la formazione bianconera ha conquistato solo un punto nelle ultime due gare di Serie A.

Il Como è senza successi in campionato da tre turni: la squadra di Fabregas ha pareggiato contro l’Atalanta, perso contro la Fiorentina in casa e non è andata oltre l’1-1 col Milan a San Siro.

Partite tra le due squadre

Sono 32 le partite ufficiali che si sono disputate tra tutte le competizioni tra Juventus e Como: il bilancio sorride ai bianconeri che hanno vinto in 15 occasioni, 12 i pareggi e 5 invece le vittorie del Como.

Classifica

La Juventus occupa la quinta posizione in classifica con 46 punti, uno in meno della Roma quarta. Il Como invece è sesto con 42 punti.