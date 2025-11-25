Dove vedere Juventus-Cagliari in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tornare al successo in campionato per rimanere agganciato al gruppo di testa. È questo l’obiettivo della Juventus di Luciano Spalletti, che nelle tredicesima giornata di Serie A affronta il Cagliari all’Allianz Stadium.

I bianconeri si presentano al match da settimi in classifica con 20 punti, più indietro invece il Cagliari allenato da Fabio Pisacane, quattordicesimo in graduatoria con 11 punti. I sardi cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Dove vedere Juventus-Cagliari in diretta: canale tv e streaming

La sfida di Serie A tra Juventus e Cagliari sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Juventus-Cagliari si può vedere sempre su DAZN o scaricando l'app su un pc, tablet o cellulare, oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Cagliari

Telecronista: Andrea Marinozzi

Commento tecnico: Fabio Bazzani

La Juventus è settima in classifica con 20 punti e nelle ultime due giornate di campionato ha ottenuto due pareggi nel derby contro il Torino (0-0) e al Franchi contro la Fiorentina (1-1)

Momento poco felice anche per il Cagliari: anche la squadra allenata da Fabio Pisacane è reduce da due pareggi consecutivi in Serie A contro Como e Genoa. I sardi sono quattordicesimi con 11 punti in classifica.

