Dove vedere Juventus-Barcellona in tv e streaming

Big match del gruppo G nel secondo turno di Champions League tra Juve e Barcellona: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Dopo l'ottimo esordio in terra ucraina sul campo della la di Andrea Pirlo è chiamata al test più importante del gruppo G: nel secondo turno di va in scena un grande classico europeo contro il di Koeman.

Nonostante i tanti problemi interni degli ultimi mesi e il 'braccio di ferro' con sua maestà Lionel Messi, la formazione blaugrana ha messo in mostra tutto il suo valore nella goleada rifilata agli ungheresi del Ferencvaros.

Occhi puntati sui tanti talenti del club spagnolo: uno su tutti la stella Ansu Fati, ormai punto fermo nelle rotazioni di Koeman, ma anche ai ritrovati Coutinho e Dembelé, entrambi a segno nella prima giornata.

La Juventus ha invece ritrovato i goal di Alvaro Morata, grande protagonista a Kiev con una doppietta: lo spagnolo ha segnato la metà dei suoi goal in Champions proprio con la maglia bianconera, a conferma di un feeling ritrovato.

Una sfida già decisiva nell'economia del Gruppo G: una vittoria proietterebbe una delle due squadre in vetta solitaria con un bel passo avanti verso il primo posto finale.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-BARCELLONA

Juventus-Barcellona si giocherà mercoledì 28 ottobre 2020 all'Allianz Stadium di . Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Juventus-Barcellona sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). E' prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5.

La partita sarà disponibile anche in diretta tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BARCELLONA

La presenza di Cristiano Ronaldo è in forte dubbio per il confronto con Lionel Messi: in caso di assenza del portoghese sarà ancora Alvaro Morata a guidare l'attacco della Juventus con Kulusevski e Dybala a giocarsi una maglia da titolare. Cuadrado e Chiesa sulle corsie esterne, mentre Bentancur, Ramsey e Rabiot sono favoriti per partire dal primo minuto. Da valutare il pieno recupero fisico di McKennie. Difesa scolpita con Danilo, Bonucci e Demiral, che sostituisce l'infortunato Chiellini.

Koeman dovrà fare a meno dello squalificato Pique, espulso nel match contro il Ferencvaros: al posto dello spagnolo dentro Araujo accanto a Lenglet, con Dest e il recuperato Jordi Alba sulle corsie esterne. Busquets giocherà in mediana accanto a De Jong, con il grande ex Pjanic inizialmente in panchina, mentre davanti Pedri dovrebbe partire ancora titolare nel trio con Coutinho e Ansu Fati alle spalle della prima punta Messi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Messi. All. Koeman