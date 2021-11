Dopo le fatiche di coppa, che hanno visto la Juventus perdere rovinosamente in casa del Chelsea e l'Atalanta pareggiare sul campo dello Young Boys, la Signora e la Dea si incrociano in campionato nel match clou del 14° turno di Serie A.

Guarda Juventus-Atalanta su DAZN. Attiva ora

La Juventus - reduce dal tremendo ko contro il Chelsea - ha ripreso confidenza con la vittoria in campionato dopo la sosta nazionali, sbancando 0-2 il campo della Lazio grazie ad una doppietta di Leonardo Bonucci, rigorosamente dal dischetto, che ha permesso alla truppa zebrata di salire a quota 21 punti in classifica, agganciando proprio Lazio e Fiorentina.

E' ripartita con il piede giusto anche l'Atalanta che, davanti al pubblico amico, si è sbarazzata con un rotondo 5-2 dello Spezia, regolato dalla doppietta di Pasalic e dai sigilli di Zapata, Muriel e Malinovskyi. I bergamaschi, con i loro 25 punti, si confermano la quarta forza del torneo.

Nella scorsa stagione, il confronto diretto dell'Allianz Stadium si è chiuso sul risultato di 1-1: Juventus in vantaggio con Chiesa, ma poi raggiunta dal blitz di Freuler per l'Atalanta.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ATALANTA

Juventus e Atalanta si affrontano all'Allianz Stadium sabato 27 novembre. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ATALANTA IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire il match dell'Allianz Stadium bisognerà innanzitutto sottoscrivere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su una moderna smart tv oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure tramite Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la diretta streaming della partita, scaricando l'app su smartphone e tablet o semplicemente accedendo al portale tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Atalanta per DAZN è stata affidata a Stefano Borghi. La seconda voce del match sarà Massimo Ambrosini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ATALANTA

Appurata l'assenza di Danilo e con la speranza di ritrovare Chiellini, Allegri dovrebbe poter tornare a contare su Dybala dal primo minuto in attacco con Morata. A centrocampo Chiesa e Rabiot sulle face con McKennie e Locatelli in mediana. In difesa Cuadrado confermato terzino destro, con Alex Sandro a sinistra. Davanti a Szczesny ci saranno Bonucci e de Ligt.

L'articolo prosegue qui sotto

Gasperini quasi sicuramente obbligato a rinunciare a Zappacosta, finito ko in Champions. Al suo posto probabile dirottamento di Maehle a destra con Pezzella a sinistra. A centrocampo de Roon-Freuler, mentre Pasalic e Ilicic dovrebbero sorreggere l'unica punta Zapata. Nel pacchetto difensivo dovrebbe toccare all'ex Demiral insieme a Toloi e Palomino. Tra i pali Musso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata.