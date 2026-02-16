Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Terminata la fase a girone unico, la Conference League entra sempre più nel vivo con l’inizio dei playoff che mettano in palio un posto negli ottavi di finale della competizione.

Tra le squadre impegnata in questo turno c’è anche la Fiorentina di Vanoli, in piena corsa per non retrocedere in campionato, ma che in Europa cerca il pass per gli ottavi contro i polacchi dello Jagiellonia.

Su GOAL tutte le info di Jagiellonia-Fiorentina, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Jagiellonia-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Il playoff d’andata di Conference League tra Jagiellonia e Fiorentina sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Come guardare ovunque con una VPN

Jagiellonia-Fiorentina: ora di inizio

Conference League - Final Stage Stadion Miejski, Bialystok

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara tra Jagiellonia e Fiorentina, valida per il playoff d'andata di Conference League, si gioca giovedì 19 febbraio allo Stadion Miejski di Bialystok, Polonia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Jagiellonia Bialystok - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore A. Siemieniec Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

Notizie sullo Jagiellonia

Jagiellonia in campo con la formazione tpo, eccezion fatta per Pululu, attaccante che ha mostrato qualità importanti nell’ultimo match europeo.

Notizie sulla Fiorentina

Nella Fiorentina Vanoli dovrebbe optare per un turnover importante, con Ndour a centrocampo al posto di Fagioli: in attacco Kean è in ballottaggio con Piccoli per una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wdowik, Pelmard, B. Vital, Wojtuszek; Mazurek, Romanczuk; Nahuel Leiva, Pozo, Bazdar; Rallis. Allenatore: Siemieniec.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Kean. Allenatore: Vanoli.

Forma

Lo Jagiellonia è primo in classifica nel campionato polacco e nell’ultimo turno ha pareggio per 0-0 contro il Cracovia.

Vittoria preziosissima in chiave salvezza per la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, con la Viola che ha battuto 2-1 il Como in trasferta.

Partite tra le due squadre

Il playoff d'andata sarà il primo match tra le due formazioni: Jagiellonia e Fiorentina non si sono mai incontrate in gare ufficiali.

Classifica

Ko Jagielloina è primo in classifica nel proprio campionato con tre punti di vantaggio sulla seconda, la Fiorentina invece è terzultima con 21 punti.