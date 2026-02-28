Dove vedere Italia-Svezia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Inizia il percorso di qualificazione ai Mondiali femminili dell'Italia, inserita nel Gruppo 1 della Lega A per quanto concerne le nazionali europee.
La prima avversaria delle azzurre è la Svezia, in un girone comprendente anche Danimarca e Serbia: a strappare il pass per la rassegna iridata sarà la prima classificata, mentre le altre saranno costrette a passare dai playoff.
In questa pagina tutto l'occorrente su Italia-Svezia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.
Come guardare Italia-Svezia femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming
Italia-Svezia femminile sarà visibile in chiaro e dunque gratuitamente: appuntamento su Rai 2, canale designato per la trasmissione dell'evento.
Per quanto riguarda lo streaming, basterà crearsi un account su RaiPlay, la piattaforma che consente di assistere in diretta a tutti i programmi Rai: nel caso di Italia-Svezia femminile, sarà necessario selezionare il live di Rai 2 per accedere alla visione della partita.
Italia-Svezia femminile: ora di inizio
Italia-Svezia femminile si gioca martedì 3 marzo 2026 allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria. Calcio d'inizio alle ore 18:15.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Italia-Svezia femminile
ITALIA (4-3-3): Durante; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Schatzer, Dragoni; Cambiaghi, Piemonte, Girelli. Ct. Soncin.
SVEZIA (4-3-3): Falk; Holmberg, Blackstenius, Junttila-Nelhage, Angeldahl; Lundkvist, Zigiotti Olme, Asllani; Rytting Kaneryd, Schroeder, Rolfo. Ct. Gustavsson.