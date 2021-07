Per la Nazionale azzurra arriva il momento delle semifinali, di fronte la Spagna: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Solamente una gara prima della finalissima. Dopo aver superato l'ostacolo più importante, sulla carta, della competizione, ora l'Italia di Mancini affronta la Spagna per poter giocarsi nuovamente l'ultimo atto degli Europei nove anni dopo l'ultima volta.

Proprio la Spagna fu l'avversaria nella finale di Euro 2012, con netto successo di una Roja pregna di campioni e vincitrice 4-0 contro il team di Balotelli, guidato da Prandelli. Ora, con Germania, Francia, Olanda e Portogallo fuori, Nazionale azzurra e Roja hanno una grande opportunità.

In generale i precedenti storici sorridono alla Spagna, riuscita a conquistare ben nove gare su venti incontri con l'Italia (cinque vittorie azzurre e sei pareggi). Nei quarti la Nazionale di Mancini ha superato 2-1 il Belgio (Barella, Insigne, rigore di Lukaku), mentre il team iberico ha superato la Svizzera ai calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-SPAGNA

La sfida delle semifinali di Euro 2020 tra Italia e Spagna si giocherà martedì 6 luglio 2021 alle ore 21. Il match tra azzurri e Roja verrà disputerà a Londra, in quel di Wembley.

DOVE VEDERE ITALIA-SPAGNA IN TV E STREAMING

Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta da Rai e Sky. Nel primo caso basterà sintonizzarsi su Rai 1 per seguire il match.

Nel secondo invece i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto sarà possibile assistere alla sfida dell'Italia, in questo caso contro la Spagna, anche in diretta streaming: gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la gara di Wembley su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go .Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

La Rai proporrà il match tra Italia e Spagna in streaming attraverso i vostri dispositivi,:basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SPAGNA

Mancini deve fare a meno di Spinazzola, che verrà sostituito da Emerson sulla corsia sinistra. Per il resto davanti a Donnarumma ci saranno Di Lorenzo, Bonucci e Chiellini. A centrocampo conferma per Barella, Jorginho e Verratti, in avanti Immobile con Insigne e uno tra Chiesa e Berardi.

Luis Enrique ha tutta la rosa a disposizione, senza squalificati o infortunati: Unai Simon in porta, retroguardia composta da Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. In mezzo Koke con Busquets e Pedri, davanti Morata prima punta e Ferran Torres-Sarabia ali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.