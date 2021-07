Finalissima di Euro 2020, a Wembley si affrontano Italia e Inghilterra: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Tutto in una notte, sarà il palcoscenico di Wembley a decretare chi vincerà gli Europei 2020 tra l'Inghilterra padrona di casa e l'Italia di Roberto Mancini.

Gli Azzurri arrivano alla finalissima dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno, prima di eliminare nell'ordine Austria (ai supplementari), Belgio e Spagna (ai calci di rigore).

L'Inghilterra a sua volta ha chiuso al primo posto il Gruppo D con 7 punti davanti alla Croazia, poi ha superato Germania, Ucraina e Danimarca (ai tempi supplementari).

Nei ventisette precedenti tra le due nazionali si contano 11 vittorie dell'Italia, otto pareggi e altrettanti successi inglesi. Gli Azzurri e l'Inghilterra si sono incrociati sia a Euro 2012 che ai Mondiali del 2014 ed in entrambe le occasioni a spuntarla fu l'Italia.

Nel 2012 la squadra allenata da Prandelli eliminò l'Inghilterra ai quarti di finale dopo i calci di rigore, mentre due anni più tardi l'Italia vinse 1-2 nella fase a gironi dei Mondiali con goal di Marchisio e Balotelli.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-INGHILTERRA

La finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra si giocherà domenica 11 luglio 2021 alle ore 21. Il match tra gli Azzurri e la Nazionale dei Tre Leoni verrà disputato a Londra, in quel di Wembley.

DOVE VEDERE ITALIA-INGHILTERRA IN TV E STREAMING

Italia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, per vedere la parita quindi basterà sintonizzarsi su Rai 1. Gli abbonati a Sky Sport potranno guardare la finale di Euro 2020 in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto sarà possibile assistere alla sfida anche in diretta streaming: gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la gara di Wembley su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

La Rai proporrà il match tra Italia e Spagna in streaming attraverso i vostri dispositivi: basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

Mancini dovrebbe confermare l'undici che ha superato la Spagna ai calci di rigore con Emerson al posto dell'infortunato Spinazzola, Verratti ancora preferito a Locatelli e Pessina a centrocampo e Chiesa nel tridente insieme a Immobile e Insigne. In difesa intoccabile la coppia juventino Bonucci-Chiellini.

Non sono escluse sorprese nell'Inghilterra, che potrebbe essere schierata da Soutghate con la difesa a tre già vista contro la Germania agli ottavi di finale. Al momento però l'ipotesi più probabile è la conferma del 4-2-3-1 con Saka, Mount e Sterling alle spalle di Kane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.