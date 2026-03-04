Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Secondo impegno nel percorso di qualificazione ai Mondiali femminili per l'Italia, inserita nel Gruppo 1 della Lega A per quanto concerne le nazionali europee.

Dopo il ko con la Svezia, la prossima avversaria delle azzurre è la Danimarca, in un girone comprendente anche la Serbia: a strappare il pass per la rassegna iridata sarà la prima classificata, mentre le altre saranno costrette a passare dai playoff.

In questa pagina tutto l'occorrente su Italia-Danimarca femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare Italia-Danimarca femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming

Italia-Danimarca femminile sarà visibile in chiaro e dunque gratuitamente: appuntamento su Rai 2, canale designato per la trasmissione dell'evento.

Per quanto riguarda lo streaming, basterà crearsi un account su RaiPlay, la piattaforma che consente di assistere in diretta a tutti i programmi Rai: nel caso di Italia-Danimarca femminile, sarà necessario selezionare il live di Rai 2 per accedere alla visione della partita.

Come guardare ovunque con una VPN

Italia-Danimarca femminile: ora di inizio

Italia-Danimarca femminile si gioca sabao 7 marzo 2026 allo stadio 'Romeo Menti' di Vicenza. Calcio d'inizio alle ore 18:15.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Italia-Danimarca femminile

ITALIA (4-3-3): Durante; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Schatzer, Dragoni; Cambiaghi, Piemonte, Girelli. Ct. Soncin.

DANIMARCA (3-5-2): Thisgaard; Faerge, Pedersen, Sandbech;Thøgersen; Bredgaard, Gejl, Kuhl, Svava; Vangsgaard, Harder. Ct. Michelsen.

