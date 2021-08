L'Italia torna in campo per le qualificazioni mondiali contro la Bulgaria: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

Con la sosta dei vari campionati è tempo di nazionali che tornano protagoniste per le qualificazioni mondiali : l'Italia, inserita nel gruppo C, è attesa dall'incrocio con la Bulgaria.

Gli azzurri si trovano in una posizione assolutamente vantaggiosa dopo le prime tre giornate: percorso netto con nove punti conquistati, in virtù dei successi contro l'Irlanda del Nord, la stessa Bulgaria e la Lituania (tutti col punteggio di 2-0).

Soltanto un punto per i bulgari, quello conquistato nel turno precedente in Irlanda del Nord con uno scialbo 0-0.

Come detto, l'ultimo match tra le due squadre è abbastanza recente e risale allo scorso 28 marzo: di Belotti (su rigore) e Locatelli le reti dei ragazzi di Roberto Mancini.

In caso di nuovo successo, l'Italia potrebbe allungare il vantaggio sulla Svizzera che attualmente ammonta a tre lunghezze (gli elvetici hanno però disputato una partita in meno).

QUANDO SI GIOCA ITALIA-BULGARIA

Italia-Bulgaria si giocherà giovedì 2 settembre 2021 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ITALIA-BULGARIA IN TV E STREAMING

La gara tra Italia e Bulgaria sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale Rai 1: collegamento con lo stadio per il commento pre-partita subito dopo l'edizione serale del TG1.

Lo streaming di Italia-Bulgaria sarà disponibile in modo del tutto gratuito grazie a RaiPlay: ci si potrà collegare al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali per il login o, in alternativa, attraverso l'app disponibile per sistemi iOS e Android su dispositivi come smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BULGARIA

Mancini dovrebbe affidarsi ai titolarissimi: Donnarumma in porta, difesa con Di Lorenzo ed Emerson sulle corsie e Bonucci in coppia con Chiellini al centro. Barella e Verratti ai lati del regista Jorginho in mediana. Tridente d'attacco composto da Chiesa e Insigne sugli esterni, Immobile punta centrale.

Petrov va verso la conferma della retroguardia a tre: spazio per lo spezzino Petko Hristov. A centrocampo fiducia all'ex palermitano Chochev. Dimitar Iliev in coppia con Despodov davanti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BULGARIA (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev.