L'Inter ospita a San Siro il Viktoria Plzen nel quinto turno del Gruppo C di Champions League: nerazzurri a caccia del pass per gli ottavi di finale.

L'Inter torna a San Siro in Champions League e ospita il Viktoria Plzen. La formazione nerazzurra affronta la compagine ceca con l'obiettivo di strappare i tre punti che regalerebbero a Inzaghi e ai suoi il pass per gli ottavi di finale con un turno d'anticipo.

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Bayern Monaco, l'Inter ha infilato tre risultati utili di fila vincendo a Plzen per 2-0 e in casa contro il Barcellona, prima del pari per 3-3 al Camp Nou.

Un successo contro i cechi regalerebbe ai nerazzurri il passaggio del turno con 90 minuti d'anticipo.

Situazione opposta per il Viktoria Plzen di Bilek, che ha perso tutte le quattro gare del girone ed è ad un passo dall'eliminazione.

Nell'ultimo turno di campionato l'Inter ha incredibilmente vinto per 4-3 al Franchi contro la Fiorentina. Un risultato, ottenuto grazie a una rete messa a segno al 95' da Mkhitaryan, che consentirà agli uomini di Inzaghi di guardare con ancor più fiducia al match decisivo di Champions League.

QUANDO SI GIOCA INTER-VIKTORIA PLZEN

Il match tra Inter e Viktoria Plzen è in programma allo stadio Meazza in San Siro mercoledì 26 ottobre. Il calcio d'inizio del match, valido per il 5° turno del Gruppo C, è in fissato alle ore 18:45.

DOVE VEDERE INTER-VIKTORIA PLZEN IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà opposte Inter e Viktoria Plzen verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione del miglior match del mercoledì di Champions League.

Sarà dunque possibile seguire il match dello Stadio Meazza su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco Playstation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Inter-Viktoria Plzen sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Inter-Viktoria Plzen sarà raccontata su Amazon Prime Video dalla coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VIKTORIA PLZEN

Nell'Inter tornano dall'inizio Bastoni e Dzeko. Confermato Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai lati. Tra i pali c'è ancora Onana, mentre Lukaku torna nella lista dei convocati ma partirà dalla panchina.

Bilek rilancia Havel e Kopic dall'inizio, con Holik e Pilar che partono fuori. Per il resto undici confermato con Tijani, capitan Hejda e Jemelka in difesa a protezione di Stanek. Kalvach e Bucha in regia, con Vlkanova e Mosquera insieme a Kopic dietro a Chory.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Tijani, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Kopic; Chory. All. Bilek.