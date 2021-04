Dove vedere Inter-Verona in tv e streaming

L'Inter ospita il Verona al "Meazza" per la 33ª giornata di Serie A. Tutto sulle formazioni e dove seguire la partita in tv e streaming.

L'Inter di Antonio Conte ospita il Verona di Ivan Juric in quel di San Siro. E' la sfida valevole per il 33° turno del campionato di Serie A. I gialloblù sono ormai fuori dalla zona europea e puntano ad ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato, mentre i nerazzurri si avvicinano allo Scudetto.

QUANDO SI GIOCA INTER-VERONA

Esclusa la possibilità di vincere il titolo 2020/2021 in virtù dei pareggi contro Napoli e Spezia, l'Inter può comunque conquistare lo Scudetto a inizio maggio: per Lukaku e compagni sarà però essenziale superare il Verona di Juric e sperare nei passi falsi di Atalanta, Juventus e Milan.

Inter-Verona, match della 33ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 25 aprile allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00

DOVE VEDERE INTER-VERONA IN TV E STREAMING

Inter-Verona verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Per assistere alla sfida dello Stadio San Siro, agli abbonati basterà disporre di una smart tv compatibile con la app, o in alternativa collegando una normale tv ad una console PlayStation (4 o 5) o Xbox. Un'alta possibilità è offerta dall'utilizzo del dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per coloro che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN sarà possibile seguire la diretta del confronto tra Conte e Juric anche su DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’altra opzione riservata ai clienti DAZN abbonati a Sky è rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Inter-Verona sarà visibile in streaming anche su dispositivi come pc o notebook, previo collegamento al sito ufficiale di DAZN, o su tablet e smartphone scaricando l'app per i sistemi iOS o Android.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA

In casa Inter da capire se Conte cambierà qualche pedina rispetto al match di La Spezia: Sanchez può far rifiatare Lautaro, in mediana si candida per una maglia Gagliardini che darebbe un turno di riposo ad Eriksen. Sulle fasce si va verso la conferma di Hakimi e Perisic.

Oltre a diversi infortunati, tra cui Kalinic, Juric non può contare sullo squalificato Sturaro. Quartetto di centrocampo Faraoni, Tameze, Ilic e Lazovic. In porta Silvestri, con la retroguardia composta da Dawidowicz, Gunter e Dimarco (ma può trovare posto Magnani). Lasagna prima punta, alle sue spalle Barak e Zaccagni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.