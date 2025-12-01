Dove vedere Inter-Venezia in diretta tv e streaming?

In Coppa Italia è il momento dell'Inter. Siamo arrivati agli ottavi di finale, con il team di Chivu che scende in campo per la prima volta nel torneo 2025/2026 al pari delle altre migliori squadre qualificate direttamente a questa fase in virtù del posizionamento nell'ultima annata di Serie A (secondo posto). Di fronte, l'unica squadra non proveniente dal massimo campionato, ovvero il Venezia.

La squadra lagunare, retrocessa nell'ultima stagione, ha superato i turni preliminari battendo Mantova prima e Verona poi, guadagnandosi così l'accesso agli ottavi e alla sfida di San Siro. Se la squadra di Chivu è reduce dal match contro il Pisa, quella guidata da Stroppa è in piena lotta promozione, con 25 punti conquistati e tre vittorie di fila, ultima delle quali nel weekend, contro il Mantova.

Con il tabellone già definito, la vincente di Inter-Venezia, prevista in gara secca, affronterà la squadra che avrà meglio durante Roma-Torino. In caso di pareggio al Meazza ci saranno direttamente i rigori, vista l'eliminazione dei tempi supplementari nelle ultime annate. Se l'Inter passerà il turno ospiterà Roma o Torino a San Siro nel quarto di finale, mentre in caso di passaggio da parte della squadra lagunare, questa farà visita a Roma o Torino essendo 'di più basso grado' (in Serie B rispetto alla massima serie).

Su GOAL tutte le info di Inter-Venezia di Coppa Italia, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming, in chiaro e gratis per tutti.

Come guardare Inter-Venezia in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Coppa Italia tra Inter e Venezia trasmessa in chiaro e gratis sulle reti Mediaset nella serata di mercoledì. Per vedere gli ottavi di Coppa Italia in tv basta scegliere il canale numero 6 del digitale terrestre, ovvero Italia 1.

In diretta streaming, invece, basta recarsi sul sito di Sport Mediaset o su quello di Mediaset Infinity, nonchè sull'app di quest'ultima, che trasmette il live di Inter-Venezia dalle 21:00, con collegamento per il pregara previsto alle 20:00.

Inter-Venezia: ora di inizio

La partita degli ottavi di Coppa Italia tra Inter e Venezia si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00. La sfida è in gara secca e in caso di pareggio al 90' si tireranno subito i calci di rigore, mentre i supplementari non sono previsti.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Inter

L'Inter ha perso due partite consecutive contro Milan e Atletico Madrid, fondamentali per l'annata. Eppure, visto il super cammino dopo l'ultimo k.o maturato nel Derby d'Italia, le sconfitte non hanno causato gravi problemi di classifica al team meneghino, ancora tra le favorite per andare agli ottavi di Champions senza passare dai playoff e in piena lotta Scudetto. In questo modo, con il successo dell'ultimo match ufficiale, contro il Pisa, la vetta è nuovamente a -1, anche in virtù del k.o della capolista Roma, superata da Napoli e Milan.

La rosa dell'Inter è sulla carta la migliore della Serie A, in grado di lottare su più fronti: anche in Coppa Italia, dopo essere stata eliminata dal Milan nell'ultima stagione, sarà tra le favorite per la vittoria finale.

Notizie sul Venezia

Dopo essere retrocessa in B, la squadra lagunare è tra le favorite per l'immediato ritorno in Serie A. In estate è stata creato il giusto mix tra esperti e giovani, ma soprattutto in panchina è arrivato un esperto di promozioni come Stroppa, sulla panchina della Cremonese nell'ultima annata.

Secondo miglior attacco del campionato di Serie B, il Venezia può contare su diversi giocatori in grado di trovare la rete, e non su un unico cannoniere a cui affidarsi in caso di necessità (i migliori marcatori sono Yeboah e Adorante, a quota quattro).

Forma

Dopo aver perso di misura contro l'Atletico Madrid in Champions, cadendo per la prima volta in campo europeo e nuovamente dopo il Derby andato al Milan, la squadra di Chivu è scesa in campo contro il Pisa per il 13esimo turno di A, contro il Pisa. La doppietta di Lautaro, ora capocannoniere della Serie A, ha permesso alla squadra di Chivu di dimenticare la stracittadina persa per il goal di Pulisic e il k.o contro i Colchoneros.

La squadra di Stroppa ha conquistato le ultime tre partite di Serie B, compresa quella del 29 novembre contro il Mantova. Per i lagunari il successo di 3-0 non è mai stato in discussione, con Hainaut ed Adorante a siglare le tre reti.

L'Inter ha vinto la maggior parte delle partite contro il Venezia. I precedenti tra le squadre sorridono ampiamente alle squadra meneghina, con 23 vittorie alle 7 dei lagunari. Completano il quadro delle ultime gare giocate anche 6 pareggi.

L'Inter ha vinto sei delle ultime sette partite giocate, con l'ultimo successo dei veneti arrivato nel lontano 1999. Sedici anni fa un anno fortunato per il Venezia, visto il successo per 1-0 nell'andata del 1999/2000 e quello per 3-1 nel ritorno della stagione 1998/1999.

Classifica

L'Inter è in piena lotta Scudetto in Serie A, per l'ennesima volta. Prima della sosta ha raggiunto la vetta del torneo dopo diverso tempo, riuscendo così a far dimenticare le prime deludenti giornate di campionato. In seguito al 13esimo posto, Barella e compagni sono ora a -1 dal primo posto occupato da Milan e Napoli.

Il Venezia si trova in piena zona playoff, a pochi punti dal primo posto: con Stroppa in panchina e diversi giocatori importanti in squadra, la società lagunare punta ad ottenere la promozione diretta in A, o al massimo tramite le ultime fasi post-campionato della prossima primavera.