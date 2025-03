Dove vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming?

Inter vs Udinese

Tutte le info su canale tv e diretta streaming di Inter-Udinese: dove e come vedere la partita della trentesima giornata di Serie A.

Atalanta a Firenze, Napoli in casa col Milan, Inter a San Siro contro l'Udinese.

I nerazzurri, nella trentesima giornata di Serie A, nel match che li vedrà opposti ai friulani avranno il compito di mantenere il primo posto al momento della squadra di Inzaghi: +3 su Lukaku e soci, in campo qualche ora più tardi al 'Maradona' al cospetto del Diavolo.

Di seguito tutte le info su dove e come vedere Inter-Udinese: canale tv e diretta streaming della partita di campionato, prevista alle ore 18 allo stadio 'Meazza'.

Dove vedere Inter-Udinese in diretta: canale tv e streaming

Inter-Udinese sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN o utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

La gara di Serie A, inoltre, sarà disponibile anche in streaming su NOW, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e su Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Inter-Udinese:

Telecronista e seconda voce: Riccardo Mancini e Marco Parolo

Inter-Udinese: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Udinese in diretta TV e in streaming?

Inter-Udinese: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Udinese

Inter (senza Dumfries, Lautaro e Zielinski infortunati e di Bastoni squalificato, ma col recuperato Dimarco) reduce dal colpo grosso di Bergamo e da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre l'Udinese - già salva e protagonista di un'ottima stagione - prima della sosta ha rallentato cadendo in casa col Verona.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica