Dove vedere Inter-Udinese in diretta TV e streaming?

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L'Inter va a caccia del bis. Dopo aver travolto il Torino nella gara d'esordio con un nettissimo 5-0, la squadra di Chivu cerca un altro successo in Serie A ospitando l'Udinese nella seconda gara consecutiva a San Siro.

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Se l'Inter ha iniziato come meglio non avrebbe potuto il campionato, l'Udinese di Kosta Runjaic si è fatta fermare in casa dal Verona: 1-1 il punteggio finale, per effetto delle reti segnate da Kristensen per i friulani e da Serdar per i veneti.

L'Inter ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro l'Udinese: la formazione allora allenata da Simone Inzaghi si è imposta per 3-2 al Bluenergy Stadium all'andata e per 2-1 nella sfida di ritorno disputata a San Siro.

Dove si potrà vedere Inter-Udinese, gara che prenderà il via alle ore 20.45 di domenica 31 agosto 2025, in diretta diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

Dove vedere Inter-Udinese in diretta: canale tv e streaming

Inter-Udinese si potrà vedere in esclusiva tv e streaming su DAZN. Sarà dunque visibile scaricando l'app su un moderno televisore compatibile con il servizio e nel secondo su qualsiasi dispositivo mobile (un cellulare, un computer o un tablet), oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma. In tutti i casi, la gara sarà visibile dopo essersi registrati e aver sottoscritto un abbonamento.

Chi presenterà e racconterà Inter-Udinese:

Telecronista e seconda voce: Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni

Inter-Udinese: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Udinese in diretta TV e in streaming?

Inter-Udinese: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 16 M. Palma

40 M. Okoye

Come stanno Inter e Udinese

L'Inter pare essersi lasciata alle spalle la delusione della mancata conquista di campionato, Coppa Italia e Champions League: gli uomini di Chivu hanno iniziato benissimo la stagione, travolgendo il Torino in una gara senza storia e con un Thuram di nuovo in gran forma.

L'Udinese, che sul mercato ha perso Lucca e sembra destinata a lottare nuovamente per evitare la retrocessione, come detto ha invece pareggiato al debutto contro il Verona. Gli uomini di Runjaic vanno dunque a caccia della prima vittoria in campionato.

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