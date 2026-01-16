Dove vedere Inter U23-Virtus Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Inter U23-Virtus Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming
Inter U23-Virtus Verona verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Inter U23-Virtus Verona anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Inter U23-Virtus Verona: ora di inizio
La gara fra Inter U23 e Virtus Verona, valida per la 22^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi si giocherà domenica 18 gennaio, allo U-Power Stadium, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sull'Inter U23
Probabile formazione Inter U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, Kamate, Cocchi; Lavelli, La Gumina. All. Vecchi.
Notizie sulla Virtus Verona
Probabile formazioneVirtus Verona (3-5-2): Sibi; Bassi, Toffanin, Munaretti; Daffara, Fiorin, Gatti, Zarpellon, Saiani; Mancini, Fabbro. All. Fresco.
Forma
L'Inter U23 di Vecchi ha interrotto un brutto filotto di gare senza vittoria battendo la Pro Patria allo Speroni. 2 ko in fila, invece, per la Virtus Verona, che ha iniziato il 2026 perdendo contro Cittadella e Arzignano. Ultimo sorriso il 13 dicembre contro l'Alcione in trasferta.
Partite tra le due squadre
Nella gara d'andata, unico match della storia fra le squadre, successo 2-1 dell'Inter al Gavagnin-Nocini.
Classifica
L'Inter U23 è sesta a quota 31 punti, appaiata in classifica al Renate. 17esimo e quartultimo posto, invece, per una Virtus Verona in grande difficoltà: 18 punti per il team di Gigi Fresco.