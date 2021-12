L'Inter è ufficialmente campione d'inverno: l'aritmetica è arrivata con una giornata d'anticipo, in virtù della sconfitta del Milan al cospetto del Napoli e della manita rifilata dai nerazzurri alla Salernitana nell'anticipo serale del venerdì.

I ragazzi di Simone Inzaghi hanno l'opportunità di chiudere il loro straordinario 2021 con un'altra vittoria: il 19° turno di Serie A, l'ultimo del girone d'andata, vede i campioni d'Italia in carica ospitare il Torino di Ivan Juric.

Detto dell'Inter che ha avuto facilmente la meglio sulla Salernitana, i granata hanno invece superato di misura il Verona grazie ad una rete di Pobega nel primo tempo: successo che ha permesso di salire a quota 25 punti, scavalcando proprio gli scaligeri in classifica.

Entusiasmante e ricca di reti la sfida risalente al 22 novembre 2020: Torino in vantaggio con Zaza e Ansaldi (rigore) e rimontato dall'Inter, che alla fine ha inchiodato il risultato sul 4-2.

QUANDO SI GIOCA INTER-TORINO

Inter-Torino si giocherà mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.30, nello scenario dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. L'arbitro sarà il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

DOVE VEDERE INTER-TORINO IN TV E STREAMING

La gara tra Inter e Torino potrà essere vista sulle smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile su dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Streaming disponibile attraverso la suddetta app su smartphone e tablet, oppure da pc collegandosi da browser al sito ufficiale di DAZN.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Stefano Borghi ad occuparsi della telecronaca, coadiuvato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

Skriniar pronto a tornare nell'undici titolare, Vidal dovrebbe essere il prescelto per sostituire lo squalificato Barella. Lautaro e Dzeko in avanti, panchina per Sanchez.

Juric con Linetty e Brekalo alle spalle di Sanabria, Aina sulla corsia mancina. Nei tre di difesa dovrebbe essere la volta di Buongiorno dal 1' assieme a Djidji e Bremer.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.