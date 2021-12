Il Milan cade con il Napoli: l'Inter è campione d'inverno

C'era solo una possibilità e puntualmente si è verificata. Il Milan perde il big match contro il Napoli e 'consegna', di fatto, il titolo di campione d'inverno all'Inter.

Il ko dei rossoneri, maturato a distanza di quarantotto ore dal pokerissimo interista in quel di Salerno, fa scivolare il Diavolo a -4 dai rivali concittadini ad una sola giornata dalla chiusura del girone d'andata.

Medesimo distacco anche per gli uomini Luciano Spalletti, comunque capaci di agganciare Ibra e compagni dopo il blitz vincente di San Siro

Morale della favola, distacco incolmabile per le inseguitrici. Soltanto una settimana fa la formazione di Simone Inzaghi aveva perfezionato il sorpasso in vetta passeggiando a domicilio contro il Cagliari, approfittando del mezzo passo falso del Milan a Udine. E ora ecco servito il primo tentativo di allungo in classifica.

Tutto capovolto, dunque. L'Inter chiude il lato 'A' del campionato da prima della classe e alle porte del 2022 si presenterà con i gradi di favorita numero uno in chiave tricolore.

13 vittorie su 18 partite disputate, sei successi nelle ultime sei partite - di cui cinque senza subire goal - e il primato delle 103 reti nell'anno solare. Record ritoccabile nell'ultimo match dell'anno con il Torino.

Numeri che suggellano un 2021 da urlo. Un anno che ha restituito al club meneghino lo status di squadra da battere all'interno del panorama calcistico italiano.

Chi ben comincia è già a metà dell'opera, dunque. Un'opera che in casa nerazzurra si spera di completare nel miglior modo possibile.