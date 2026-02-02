Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Coppa Italia
team-logoInter
team-logoTorino
Diretta streaming su NordVPN
Lelio Donato

Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

I quarti di finale della Coppa Italia si aprono con Inter-Torino: tutte le informazioni su come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Pubblicità

I quarti di finale della Coppa Italia si aprono a San Siro con la sfida tra Inter e Torino.

La squadra nerazzurra nel turno precedente ha travolto il Venezia per 5-1 e nella gara di campionato ha sconfitto i granata in casa per 5-0 alla prima giornata.

La vincente di Inter-Torino affronterà una tra Napoli e Como in semifinale di Coppa Italia.

Come guardare Inter-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Torino crest
Torino
TOR

La partita tra Inter e Torino si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, il match di Coppa Italia si può vedere su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky. 

Inoltre Inter-Torino è disponibile sul sito ufficiale di Sport Mediaset e su quello di Mediaset Infinity, così come attraverso l'app di quest'ultimo.

Come guardare Inter-Torino all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Torino con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Inter-Torino?

crest
Coppa Italia - Coppa Italia

Inter-Torino, valida per i quarti di finale della Coppa italia, si gioca mercoledì 4 febbraio a 'San Siro' con fischio d'inizio alle ore 21.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All: Chivu.

TORINO (3-5-2): Butez; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Njie, Adams. All. Baroni

Forma

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Momento molto positivo per l'Inter che ha perso solo una delle ultime dieci partite giocate, contro l'Arsenal. Sta decisamente peggio il Torino che è però tornato a vincere nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce.

I precedenti tra Inter e Torino

INT

Ultime 5 partite

TOR

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

15

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
Pubblicità
0