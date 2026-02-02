Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

I quarti di finale della Coppa Italia si aprono a San Siro con la sfida tra Inter e Torino.

La squadra nerazzurra nel turno precedente ha travolto il Venezia per 5-1 e nella gara di campionato ha sconfitto i granata in casa per 5-0 alla prima giornata.

La vincente di Inter-Torino affronterà una tra Napoli e Como in semifinale di Coppa Italia.

Come guardare Inter-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Inter e Torino si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, il match di Coppa Italia si può vedere su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky.

Inoltre Inter-Torino è disponibile sul sito ufficiale di Sport Mediaset e su quello di Mediaset Infinity, così come attraverso l'app di quest'ultimo.

Come guardare Inter-Torino all'estero con una VPN

A che ora comincia Inter-Torino?

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Torino con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Torino, valida per i quarti di finale della Coppa italia, si gioca mercoledì 4 febbraio a 'San Siro' con fischio d'inizio alle ore 21.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Torino Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu Probabile formazione Panchina Allenatore M. Baroni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All: Chivu.

TORINO (3-5-2): Butez; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Njie, Adams. All. Baroni

Forma

Momento molto positivo per l'Inter che ha perso solo una delle ultime dieci partite giocate, contro l'Arsenal. Sta decisamente peggio il Torino che è però tornato a vincere nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce.

I precedenti tra Inter e Torino