L'Inter prosegue la rincorsa verso la vetta della Serie A: avversario del quindicesimo turno è lo Spezia del grande ex Thiago Motta, centrocampista nerazzurro dal 2009 al 2012.

Il tecnico italo-brasiliano ha un solo precedente da avversario contro la sua vecchia squadra: quello del 21 dicembre 2019, un Inter-Genoa 4-0 che gli costò la panchina del 'Grifone' alla prima esperienza nel massimo campionato.

Segui Inter-Spezia solo su DAZN. Attiva ora

I campioni d'Italia sono reduci dalla convincente vittoria sul campo del Venezia che gli ha permesso di portarsi a -1 dal Milan.

Gli 'Aquilotti', dal canto loro, vogliono punti per rafforzare la propria candidatura alla salvezza, obiettivo già raggiunto nella passata stagione quando alla guida della squadra c'era Vincenzo Italiano, ora alla Fiorentina.

Il match disputato a San Siro lo scorso anno fu vinto dall'Inter col risultato di 2-1: di Hakimi e Lukaku (a segno su rigore) le reti dei meneghini, di Piccoli invece il punto della bandiera in pieno recupero.

QUANDO SI GIOCA INTER-SPEZIA

Inter-Spezia si giocherà mercoledì 1° dicembre 2021 alle ore 18:30. Appuntamento allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano.

DOVE VEDERE INTER-SPEZIA IN TV E STREAMING

A trasmettere Inter-Spezia in diretta tv esclusiva per l'Italia sarà DAZN tramite l'apposita app utilizzabile sulle smart tv di ultima generazione, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). App fruibile anche su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La diretta streaming di Inter-Spezia sarà disponibile su DAZN: da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi inserendo le credenziali, da smartphone e tablet si potrà usare l'applicazione studiata per sistemi iOS e Android.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

Dzeko e Lautaro inamovibili in attacco, Dumfries e Perisic esterni a tutta fascia. Dietro dovrebbe rivedersi ancora Ranocchia, viste le condizioni non perfette dell'acciaccato De Vrij. Out l'infortunato Darmian.

L'articolo prosegue qui sotto

Thiago Motta ritrova Gyasi dopo il turno di squalifica, con lui in avanti anche Verde e Nzola. Sala e Maggiore ai lati di Kovalenko, Erlic guida il reparto arretrato.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta