Dove vedere Inter-Spezia in tv e in streaming

Inter e Spezia hanno conquistato il successo nel primo turno, ora sfida a San Siro: le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Primo turno vittorioso per entrambe, ora di fronte per la seconda giornata di Serie A. L'Inter, reduce dal successo di misura contro il Lecce, affronta lo Spezia, anch'essa capace di conquistare i primi tre punti dell'annata, in questo caso contro l'Empoli.

Segui Inter-Spezia in diretta streaming su DAZN

Se l'Inter ha battuto il Lecce grazie al goal di Dumfries nei secondi finali, lo Spezia ha battuto l'Empoli con Nzola. Esordio dunque per i nerazzurri a San Siro, già protagonista del primo turno con la vittoria complicata del Milan ai danni dell'Udinese.

Nella scorsa stagione l'Inter ha superato lo Spezia sia all'andata che al ritorno: l'ultimo match è andato in scena ad aprile, con vittoria dei meneghini per 3-1. Un pareggio e tre vittorie nerazzurre tra il 2021/2022 e il 2020/2021 nei quattro match giocati.

QUANDO SI GIOCA INTER-SPEZIA

La sfida tra Inter e Spezia si giocherà sabato 20 agosto 2022 alle ore 20:45: appuntamento a San Siro per la prima partita casalinga dei nerazzurri nella stagione 2022/2023.

DOVE VEDERE INTER-SPEZIA IN TV E STREAMING

Inter-Spezia è disponibile in diretta su DAZN: match accessibile su ogni smart tv tramite l'applicazione, disponibile per i possessori di Sky Q e usufruibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). La sfida può essere vista anche collegando la propria televisioni ad uno tra Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter contro Spezia anche in diretta streaming su DAZN: basterà collegarsi da pc o notebook al sito ufficiale o all'applicazione su tablet o cellulare.

L'alternativa è quella di seguire la partita tra Inter e Spezia su Sky: la seconda giornata di campionato di scena a San Siro è disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, canale numero 251. In streaming la gara è visibile su Sky Go e Now Tv, disponibile per gli abbonati tramite cellulare, tablet, pc e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.