L'Inter cerca la prima vittoria in Champions in casa contro lo Sheriff: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Inter chiude la prima parte della fase a gironi di Champions League ospitando in casa lo Sheriff. I nerazzurri non hanno altro risultato se non la vittoria se vogliono continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale, visto che nelle prime due gare hanno perso per 0-1 in casa contro il Real Madrid e pareggiato per 0-0 in casa dello Shakhtar Donetsk.

Avvio di competizione da sogno invece per la formazione di Tiraspol, data ai nastri di partenza come la vittima sacrificale del girone. All'esordio lo Sheriff ha battuto per 2-0 lo Shakhtar Donetsk, mentre nella seconda partita è andato addirittura a vincere per 1-2 sul campo del Real Madrid.

In caso di risultato negativo, l'Inter vedrebbe diventare sempre più concreto lo spettro dell'eliminazione dalla Champions già dopo la fase a gironi. Sarebbe la terza consecutiva, dopo quella andate in scena nelle ultime due stagioni sotto le gestioni targate Luciano Spalletti e Antonio Conte.

Lo Sheriff è arrivato alla fase a gironi di Champions incontrando squadre importanti nei turni preliminari. Nel terzo turno ha eliminato la Stella Rossa, pareggiando per 1-1 a Belgrado per poi vincere per 1-0 tra le mura amiche. L'ultimo ostacolo prima dei gironi era rappresentato dalla Dinamo Zagabria, battuta per 3-0 all'andata e completando l'opera con uno 0-0 al ritorno.

QUANDO SI GIOCA INTER-SHERIFF

La sfida tra Inter e Sheriff è in programma per martedì 19 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-SHERIFF IN TV E STREAMING

Il match tra i nerazzurri e la formazione della Transistria sarà visibile su Sky. Basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su pc, smartphone e tablet, grazie all'app Sky Go.

In alternativa c'è NOW, servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto 'Sport' consente la visione della partita.

Un'ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity +: sarà sufficiente - dopo aver sottoscritto l'apposito abbonamento - andare sul sito, scaricare l'app o collegarsi da una moderna smart tv, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHERIFF

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev.