Penultimo turno della fase a gironi di Champions League: l'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk per proseguire il suo cammino e avvicinarsi alla qualificazione agli Ottavi di finale.

I nerazzurri di Simone Inzaghi nello scorso impegno europeo ha vinto a Tiraspol contro lo Sheriff dopo una gara sostanzialmente dominata. In campionato, invece, l'Inter ha trovato il primo successo in un big match: a San Siro, la squadra meneghina supera 3-2 in rimonta il Napoli grazie alle reti di Calhanoglu su rigore, Perisic e Lautaro Martinez. L'Inter riduce il gap con la vetta della classifica e vola a -4 dalla coppia formata dai partenopei e il Milan, ko ieri a Firenze.

Gli ucraini di Roberto De Zerbi, già eliminati dalla Champions League, ma aritmeticamente in corsa per un posto in Europa League, ha perso nell'ultimo turno contro il Real Madrid al Bernabeu, ma non ha ancora vinto una partita in questa edizione della Coppa europea più ambita tra i club.

All'andata la gara disputata allo stadio "Olimpico" di Kiev è terminata 0-0, con equilibrio tra le due formazioni.

QUANDO SI GIOCA INTER-SHAKHTAR DONETSK

La gara tra Inter e Shakhtar verrà disputata mercoledì 24 novembre allo Stadio "San Siro" di Milano: il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:45.

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR DONETSK IN TV E STREAMING

La partita tra i nerazzurri di Inzaghi e gli ucraini di De Zerbi sarà trasmessa in diretta da Sky Sport ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), una volta attivato l'abbonamento dedicato.

Attraverso l'app di Sky Go, invece, sarà possibile seguire in streaming Inter-Shakhtar Donetsk: basterà, anche in questo caso, aver attivato l'abbonamento, accedere con i propri dati e selezionare l'evento da pc, notebook, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora comunicato a chi è affidata la telecronaca della sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, in programma a San Siro mercoledì 24 novembre alle 18:45.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SHAKHTAR DONETSK-INTER

Simone Inzaghi rilancia dall'inizio Edin Dzeko, in panchina contro il Napoli. Il bosniaco farà coppia Lautaro Martinez, in goal contro i partenopei. In mezzo al campo Vidal è in vantaggio su Calhanoglu, mentre in difesa Ranocchia sarà confermato al posto dell'infortunato De Vrij.

De Zerbi, espulso nell'ultima sfida di campionato contro il Rukh Lviv vinta per 2-0, deve rinunciare a Konoplyanka e Lassina Traoré. In avanti ci sarà Fernando a guida l'attacco, mentre Tete, Alan Patrick e Mudryk giocheranno alle sue spalle.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyanko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Tete, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.