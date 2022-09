L'Inter affronta la Roma nell'ottava giornata di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Riparte la Serie A ed è subito tempo di big match: ad impreziosire il programma dell'ottavo turno di campionato c'è Inter-Roma.

I nerazzurri, reduci dalla pesante sconfitta sul campo dell'Udinese sono fermi a quota 12 punti in campionato e sino a questo momento hanno vinto tutte le partite casalinghe giocate in casa.

Anche i giallorossi vengono da una sconfitta - in casa contro l'Atalanta - ma in classifica si trovano con una lunghezza di vantaggio proprio sull'Inter.

Non ci sarà il grande ex José Mourinho, in tribuna causa squalifica dopo il rosso contro l'Atalanta. Il precedente della passata stagione a Milano si concluse con il successo per 3-1 dell'Inter: reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. Per la Roma andò in goal Mkhitaryan, oggi proprio nerazzurro.

QUANDO SI GIOCA INTER-ROMA

Inter-Roma si giocherà sabato 1 ottobre allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV E STREAMING

Inter-Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

L'app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone e vi permetterà di seguire la partita anche in diretta streaming. Da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match di San Siro verrà commentato da Pierluigi Pardo e da Riccardo Montolivo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

Nerazzurri con il tandem Lautaro Martinez-Dzeko. A centrocampo Barella è il punto fermo con Asllani che sostituisce lo squalificato (e infortunato) Brozovic, e Mkhitaryan al posto di Calhanoglu. Sulle fasce Dumfries e Dimarco. Difesa a tre con Skriniar, Acerbi. Tra i pali Handanovic.

Roma con Abraham sorretto da Zaniolo e il rientrante Dybala. In mediana Cristante al fianco di Pellegrini, sui binari esterni giocheranno Celik e Spinazzola. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez a protezione di Rui Patricio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo, Abraham.