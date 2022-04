Mourinho torna a San Siro sponda nerazzurra per la prima volta in campionato da avversario. Lo Special One è pronto ad affrontare l'Inter alla guida della Roma per continuare a inseguire la qualificazione diretta alla prossima Europa League.

Di fronte troverà la squadra di Inzaghi in piena lotta per il titolo, ma il portoghese non è intenzionato a fare sconti al club con il quale ha conquistato il Triplete nel 2010.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 febbraio 2022 in Coppa Italia, quando l'Inter si qualificò in semifinale eliminando i giallorossi con il 2-0 firmato Dzeko e Sanchez.

Divario ancora più netto in campionato, con i nerazzurri vincitori per 3-0 all'Olimpico lo scorso dicembre.

Tutto sulla gara: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA INTER-ROMA

La partita tra Inter e Roma, in programma sabato 23 aprile 2022 si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio è fissato per le 18:00.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV E STREAMING

La diretta dell'incontro è trasmessa in esclusiva da DAZN e si potrà seguire collegando il proprio smart tv a internet, scaricando l'app relativa, ricorrendo a console per videogiochi o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM Vision Box.

La diretta streaming sarà fruibile anche sul sito della piattaforma: basterà accedere con le proprie credenziali da pc fisso sul sito internet o con dispositivo mobile sull'app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.