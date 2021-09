L'Inter ritrova il Real Madrid nei gironi di Champions League: tutte le informazioni sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Un anno dopo, è di nuovo Inter contro Real Madrid. Proprio come nel 2020/21, anche quest'anno il sorteggio ha abbinato la formazione nerazzurra e quella spagnola nei gironi di Champions League. Una doppia sfida da mille e una notte, ma con due allenatori diversi: Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti al posto di Antonio Conte e Zinedine Zidane.

Nella scorsa stagione fu il Real Madrid a imporsi, sia all'andata che al ritorno, sull'Inter: 3-2 all'Alfredo di Stefano di Valdebebas e 2-0 a San Siro, in una gara - caratterizzata anche da un'espulsione di Vidal - che rappresentò uno dei punti più bassi del biennio nerazzurro di Conte.

Inter-Real Madrid è una gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League. Il raggruppamento dei nerazzurri e delle Merengues, il D, comprende anche lo Shakhtar Donetsk (ironia della sorte, proprio come lo scorso anno) e poi la matricola Sheriff Tiraspol.

QUANDO SI GIOCA INTER-REAL MADRID

Inter-Real Madrid, match valevole per la prima giornata del girone D della Champions League 2020/2021, si giocherà mercoledì 15 settembre a San Siro, Milano. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle ore 21.

DOVE VEDERE INTER REAL MADRID IN TV E STREAMING

Inter-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video, piattaforma di Amazon che ha acquisito i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Sarà possibile vederla in diretta tv scaricando l'app su una moderna smart tv oppure, per le altre televisioni, utilizzando una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick.

Per assistere a Inter-Real Madrid in diretta streaming, invece, basterà invece accedere al sito di Prime Video oppure scaricare l'app della piattaforma su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini il telecronista di Inter-Real Madrid per Prime Video. La seconda voce sarà invece Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-REAL MADRID

Inter con il consueto 3-5-2. Uno dei pochissimi dubbi è rappresentato dalla fascia destra, dove Darmian è in ballottaggio con Dumfries. In difesa da valutare le condizioni di Bastoni, se non dovesse farcela toccherà a D'Ambrosio. Sensi verso la panchina, in attacco la coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

4-3-3 per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che in attacco non dovrebbe avere a disposizione Bale (problemi muscolari). Alaba sarà schierato nella posizione di terzino sinistro, con Carvajal sulla corsia opposta e Nacho-Militao in mezzo alla difesa. Modric, Casemiro e Kroos presidieranno il centrocampo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militao, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti