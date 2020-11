Dove vedere Inter-Real Madrid in tv e streaming

Gara decisiva in Champions League per l'Inter, che ospita il Real Madrid a San Siro: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Fanalino di coda del girone B di , l' deve vincere a tutti i costi per poter ancora sperare in una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Di fronte ai nerazzurri ci sarà il , vincitore all'andata con il punteggio di 3-2.

Riuscita a recuperare il risultato con il Monchegladbach (2-2), l'Inter ha poi pareggiato 0-0 contro lo , cadendo in quel di Madrid: è ultima nel proprio raggruppamento con due soli punti, a fronte dei quattro di ucraini e spagnoli e dei cinque della capolista .

Un successo contro il Real Madrid potrebbe ribaltare la situazione del girone e mettere in grossa difficoltà la squadra di Zidane, ma molto dipenderà anche dall'incontro in tra Gladbach e Donetsk, con i secondi battuti in casa nel match d'andata per 6-0.

QUANDO SI GIOCA INTER-REAL MADRID

Il match tra Inter e Real Madrid si giocherà mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21: appuntamento di Champions League a Milano, in quel di San Siro.

DOVE VEDERE INTER-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Inter-Real Madrid verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport canale 252.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-REAL MADRID

La gara di San Siro arà visibile anche in suil servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, o suregistrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita.

Conte proporrà Lautaro Martinez e Lukaku come punte del 3-4-1-2 nerazzurro, con Barella sulla trequarti. Young e Hakimi sulle fasce, mentre Vidal e Gagliardini saranno gli interni. Davanti ad Handanovic spazio per D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni.

Il Real Madrid schiererà Hazard, Benzema (dovrebbe recuperare) ed Asensio in avanti. Jovic out per coronavirus. Sergio Ramos k.o, sostituito da Nacho insieme a Varane, Mendy e Carvajal, con Courtois tra i pali. Davanti alla difesa ci saranno Kroos, Casemiro e Modric.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.