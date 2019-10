Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming

L'Inter sfida in casa il Parma nella 9ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte ospita in casa il di Roberto D'Aversa nella 9ª giornata del campionato di . I milanesi inseguono la capolista e si trovano al 2° posto con 21 punti, frutto di 7 vittorie e una sconfitta proprio contro gli storici rivali, i ducali sono al 7° posto a quota 12 a pari merito con e , con un cammino di 4 vittorie e 4 sconfitte.

Nei 25 precedenti in Serie A disputati in casa dei nerazzurri, il bilancio premia questi ultimi con 15 successi, 8 pareggi e solamente 2 affermazioni degli emiliani. L'ultimo exploit del Parma risale al 15 settembre dello scorso anno, con la squadra di D'Aversa che si impose di misura per 1-0 al Meazza con una rete di Dimarco, giocatore che oggi fa parte proprio della rosa nerazzurra.

L'Inter è reduce da 3 vittorie e una sconfitta con la Juventus nelle ultime 4 gare di campionato, percorso praticamente identico per i gialloblù che nell'ultimo turno si sono imposti con un perentorio 5-1 sul .

L'attaccante belga Romelu Lukaku è il miglior realizzatore dei nerazzurri con 5 reti, mentre il danese Andreas Cornelius, che viene da una tripletta rifilata ai liguri, con un bottino di 4 goal è il giocatore più prolifico dei ducali.

QUANDO SI GIOCA INTER-PARMA

Inter-Parma si giocherà il pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 alle ore 18.00 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE INTER-PARMA IN TV E STREAMING

La gara Inter-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati all'emittente satellitare avranno anche la possibilità di seguire la partita in diretta attraverso Sky Go sia su personal computer e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando la app per sistemi Android e iOS. In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva di Sky acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PARMA

Nella difesa dell'Inter dovrebbe trovar spazio dal 1' Bastoni assieme a Skriniar e Godin, mentre de Vrij riposerà. A centrocampo è ancora out Sensi. Viste le condizioni non ottimali di Vecino, le due mezzali saranno nuovamente Barella e Gagliardini, con Brozovic playmaker. In attacco, out Alexis Sánchez per infortunio, toccherà a uno tra Lautaro Martínez e al giovane Esposito affiancare Lukaku.

D'Aversa dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio. Una delle più pesanti è quella di Bruno Alves in difesa. Gagliolo sarà dunque confermato come centrale sinistro accanto a Iacoponi, mentre i terzini saranno Darmian e Giuseppe Pezzella. A centrocampo ballottaggio fra Hernani e Barillà, con quest'ultimo in vantaggio sul brasiliano. Davanti sono k.o. sia Inglese che Cornelius: uno tra l'ex Karamoh e Sprocati sarà titolare, con Gervinho spostato nella posizione di falso nove.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh.