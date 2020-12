Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming

Inter e Napoli accendono la dodicesima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni delle squadre e su dove vedere la partita in tv e streaming.

La lotta Scudetto si accende. Natale è vicino e il calendario offre un incrocio di alto profilo: nella dodicesima giornata di , è contro .

Archiviata la cocente delusione per l'uscita di scena dalle Coppe, i nerazzurri concentrano le loro forze sul campionato nel tentativo di dire la loro nella lotta Scudetto.

Dall'altro lato, un Napoli capace di regalarsi i sedicesimi di e in piena corsa nelle zone alte della classifica nel tentativo di interrompere l'egemonia .

QUANDO SI GIOCA INTER-NAPOLI

Inter-Napoli si gioca mercoledì 16 dicembre allo stadio 'San Siro' di Milano: fischio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita tra Inter e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che detiene i diritti di sette partite di ogni giornata di campionato: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 satellite / 473 digitale terrestre).

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Conte si affida a Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Gagliardini di nuovo titolare in mediana insieme a Barella e Brozovic, Vidal resta in forte dubbio. Sugli esterni Darmian e Young, in difesa il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Gattuso sceglie Ospina tra i pali e insiste su Zielinski sotto punta nel 4-2-3-1. Lozano entra al posto di Politano a destra nel tridente, con Mertens e Insigne intoccabili. Tornano dal 1' Mario Rui e Bakayoko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.