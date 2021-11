Messa alle spalle la sosta necessaria per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna protagonista e lo fa proponendo un tredicesimo turno contraddistinto da diverse partite di cartello. Tra esse anche quella di altissima quota che vedrà l’Inter opposta al Napoli.

I campioni d’Italia sono reduci dal pareggio per 1-1 maturato nel derby contro il Milan e sono attualmente la terza forza del torneo, grazie ai 25 punti messi in cascina, frutto di sette vittorie ottenute, a fronte di quattro pareggi ed un’unica sconfitta (quella patita contro la Lazio a metà ottobre).

I partenopei sono invece ancora imbattuti in campionato e arrivano alla sfida con i nerazzurri da primi in classifica a pari merito con il Milan. I punti sin qui totalizzati dagli uomini di Spalletti sono stati 32 e sono stati ottenuti grazie a dieci vittorie e due pareggi (ottenuti nelle ultime quattro gare contro Roma e Verona).

Il Napoli avrà quindi la possibilità di allungare su una diretta concorrente nella corsa al titolo, mentre la volontà dell’Inter è ovviamente quella di ottenere quel risultato che possa consentirle di riavvicinarsi in maniera importante alla vetta.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 151 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride ai meneghini in virtù delle 67 vittorie ottenute a fronte di 37 pareggi e 46 successi dei campani.

QUANDO SI GIOCA INTER-NAPOLI

Inter-Napoli, sfida valida per il tredicesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà domenica 21 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,00.

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

Inter-Napoli verrà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma, potranno quindi seguire il match su smart tv compatibili con l’apposita app o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o Playstation 4 o 5, o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Essendo trasmessa da DAZN, la gara sarà ovviamente visibile in streaming tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone attraversa l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS, o su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca della sfida di San Siro a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-NAPOLI

Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale, nel cuore della difesa davanti ad Handanovic, potrebbe esserci D'Ambrosio al posto dell’indisponibile De Vrij con Dimarco per Bastoni acciaccato. Chiavi del centrocampo affidate a Brozovic, con Darmian e Perisic chiamati ad agire sugli esterni, mentre in attacco Dzeko dovrebbe stringere i denti e affiancare Correa o Lautaro (non al top).

Luciano Spalletti ritroverà Koulibaly in difesa. Nel suo 4-3-3, Di Lorenzo e Mario Rui presidieranno gli esterni, mentre in mediana Anguissa e Zielinski si schiereranno ai lati di Fabian Ruiz. In attacco Osimehn sarà il perno centrale di un tridente completato da Politano e Lorenzo Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.