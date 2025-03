Dove vedere Inter-Monza in diretta TV e streaming?

Inter-Monza partita valida per la ventottesima giornata di Serie A: le info su come e dove vederla in diretta tv e streaming.

Tra gli anticipi della ventottesima giornata di Serie A, c'è anche quello che vedrà affrontarsi Inter e Monza.

Classifiche opposte quelle di nerazzurri e brianzoli, rispettivamente in vetta e in coda alla classifica: la squadra di Simone Inzaghi appare nettamente favorita e, a prescindere da ciò che farà il Napoli domenica contro la Fiorentina, ha l'opportunità di conservare il primato.

Per quanto riguarda gli uomini di Alessandro Nesta, invece, missione salvezza ai limiti del possibile a causa di una stagione fin qui da dimenticare con speranze ridotte al lumicino sia in virtù di un mercato che ha visto partire pezzi pregiati come Djuric, Maldini e Marì, che per un trend che i biancorossi non riescono ad invertire.

Dove vedere Inter-Monza in diretta: canale tv e streaming

Inter-Monza si gioca sabato 8 marzo 2025, alle 20:45, a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Inter-Monza sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.

Chi racconterà Inter-Monza

Telecronista e seconda voce DAZN: Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni

Telecronista e seconda voce Sky: Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi

Inter-Monza: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Monza in diretta TV e in streaming?

Inter-Monza: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Monza

L'Inter, reduce dall'andata degli ottavi di Champions in casa del Feyenoord, si presenta al match col Monza coi galloni da capolista dopo il pari beffa colto a Napoli nell'ultimo turno di campionato e con un'emergenza sugli esterni che vede ai box Darmian, Dimarco e Zalewski. Le buone notizie giunte in settimana, per Inzaghi hanno riguardato i recuperi di Calhanoglu e Sommer.

Brianzoli ancora con un'infermeria piena e in serie nera: ultima vittoria il 13 gennaio contro la Fiorentina, mentre da lì in avanti sono maturate 6 sconfitte ed appena un pareggio in 7 gare.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica