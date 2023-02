Inter e Milan si affrontano nel terzo derby della stagione: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming, oltre alle formazioni.

Di nuovo Inter contro Milan. Per la terza volta in questa prima parte di stagione, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi e quella rossonera di Stefano Pioli si affrontano nel derby milanese. Ed è una stracittadina che può decidere molto, se non tutto, per quanto riguarda le residue speranze Scudetto delle due squadre.

L'Inter ha infatti 40 punti in classifica e il Milan segue a due lunghezze di distanza, con 38. Ma entrambe sono lontanissime dal Napoli capolista e, in caso di risultato negativo, dovrebbero definitivamente accontentarsi di lottare per un posto nella prossima edizione della Champions League.

Si tratta, come detto, del terzo derby stagionale tra Inter e Milan. La gara d'andata è finita sul punteggio di 3-2 per i rossoneri, capaci di vincere grazie a una doppietta di Rafael Leão e a un guizzo vincente di Giroud (inutili le reti interiste di Brozovic e Dzeko). L'Inter si è successivamente presa la rivincita in Supercoppa Italiana, imponendosi con un netto 3-0 grazie a Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez.

Quattro sono stati invece i derby della scorsa stagione, con risultati particolarmente equilibrati: 1-1 nella gara d'andata del campionato, 2-1 per il Milan al ritorno, 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia e 3-0 per l'Inter in quella di ritorno, con conseguente qualificazione nerazzurra alla finale di Roma.

Di seguito tutte le informazioni su Inter-Milan, per capire dove vedere la partita in diretta tv e streaming e per dare uno sguardo alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA INTER-MILAN

Inter-Milan, posticipo domenicale della ventunesima giornata di Serie A, si giocherà a San Siro domenica 5 febbraio 2022. Il calcio d'inizio del derby tra nerazzurri e rossoneri è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E STREAMING

Inter-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN e, dunque, sarà visibile tramite abbonamento scaricando l'app della piattaforma su una smart tv abilitata al servizio.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Inter-Milan in diretta tv anche in un altro modo, ovvero abilitando la visione di ZONA DAZN, al canale numero 214 di Sky.

L'alternativa è quella di vedere Inter-Milan in diretta streaming, sempre su DAZN: in questo caso si potrà o accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l'app dedicata sui propri dispositivi mobili, ovvero smartphone, tablet o pc.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Inter-Milan per DAZN sarà Pierluigi Pardo. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ecco Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Un'ulteriore alternativa per seguire Inter-Milan è la diretta scritta di GOAL, che, dal prepartita al fischio finale, vi consentirà di non perdervi neppure un'azione del derby tra la squadra di Inzaghi e quella di Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Dzeko torna al posto di Lukaku e fa coppia con Lautaro Martinez nell'attacco dell'Inter. Da capire se Skriniar andrà in panchina o addirittura in campo, con Dumfries più alto davanti a lui. Dimarco torna a presidiare la fascia sinistra al posto di Gosens, titolare in Coppa Italia. Ancora out Brozovic.

Il Milan ha il dubbio Bennacer, infortunatosi nei giorni scorsi, e dunque in mezzo al campo potrebbe esserci uno tra Pobega e Krunic assieme a Tonali. Leão torna dal primo minuto, così come Brahim Diaz. Sulla destra solito ballottaggio Saelemaekers-Messias. Senza Tomori toccherà ancora a Kjaer far coppia con Kalulu al centro della difesa.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli