Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Dopo il 2-0, momento della verità per Inter e Milan: nel ritorno c'è in palio la finale di Champions. Tutto sul derby: dove vederlo in tv e streaming.

I 90 minuti della verità. Dentro o fuori. Inferno o Paradiso. Istanbul oppure l’amarezza. Inter e Milan non posso più sbagliare. A San Siro va in scena il secondo atto dell’Euroderby della semifinale di Champions League: in palio un posto nella finale dell’Ataturk il 10 giugno prossimo.

All’andata i nerazzurri si sono imposti col risultato di 2-0 grazi ad un avvio super con le reti di Edin Dzeko sugli sviluppi di un corner e di Mkhitaryan al termine di una bella azione corale.

I nerazzurri avranno a disposizione due risultati su tre e potranno perdere anche con un gol di scarto per ottenere la qualificazione in finale. Dall’altra parte, invece, il Milan sogna la rimonta e un successo per ribaltare il k.o dell’andata.

In questa stagione, i precedenti sorridono ai nerazzurri con tre successi (1-0 in campionato a ritorno, 3-0 in Supercoppa Italiana e il 2-0 dell’andata) e una vittoria per i rossoneri (3-2 nella gara d'andata di Serie A).

In totale sono 82 i successi dell’Inter contro i 71 del Milan. Completano il quadro i 67 pareggi.

Inter e Milan si sono affrontate in Champions League esattamente 20 anni fa, nel 2003, quando fu il Diavolo ad avere la meglio e volare in finale a Manchester contro la Juventus, poi vinta ai calci di rigore. Dopo lo 0-0 dell’andata, nerazzurri e rossoneri hanno pareggiato 1-1 a ritorno con il gol in trasferta decisivo in chiave qualificazione.

Di seguito tutte le informazioni su Inter-Milan, andata delle semifinali di Champions League: dalla diretta tv alla diretta streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA INTER-MILAN

L'Euroderby bis, la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan si giocherà martedì 16 maggio 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano.

Il calcio d'inizio del match tra nerazzurri e rossoneri è fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E STREAMING

La semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5.

L'Euroderby sarà visibile anche su Sky ai canaliSky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile seguire Inter-Milan anche in diretta streaming su Mediaset Infinity+ e sul sito di Sportmediaset.

I clienti Sky, invece, potranno appoggiarsi a Sky Go, scaricando l'app su dispositivi come smartphone e tablet, o collegandosi al portale ufficiale tramite pc e notebook.

L'altra opzione è da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, che consente la visione del match dopo aver acquistato il ticket 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani racconteranno le emozioni della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan su Sky, mentre telecronista e seconda voce di Canale 5 non sono ancora stati annunciati.

IN DIRETTA SU GOAL

Le emozioni di Inter-Milan in diretta anche su GOAL grazie alla diretta testuale che potrete seguire collegandovi al nostro sito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Simone Inzaghi non cambia rispetto all'andata e conferma Calhanoglu e Mkhitaryan titolari, con Brozovic in panchina. Dzeko con Lautaro, Lukaku a gara in corso. Nei tre di difesa, ancora una volta, ci sarà Darmian.

Il Milan deve rinunciare a Bennacer, che con l'infortunio accusato nella gara d'andata ha concluso in anticipo la sua stagione, ma recupera Leao. Il portoghese e Messias sono le due novità rispetto al primo round, con Saelemaekers che va in panchina. Anche Krunic in dubbio, ma dovrebbe farcela e partire dall'inizio.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.