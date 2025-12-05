Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Major League Soccer
team-logoInter Miami CF
Chase Stadium
team-logoVancouver Whitecaps
Matteo Occhiuto

Dove vedere Inter Miami-Vancouver Whitecaps in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la Finale di MLS Cup tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Ultimo trofeo stagionale per gli Stati Uniti che, nella serata di sabato, vedranno Inter Miami e Vancouver Whitecaps contendersi la MLS Cup.

Messi e compagni vogliono il trofeo, dopo aver trionfato nella Eastern Conference. Per i canadesi, invece, successo nella Western e un ultimo atto, ora, che mette in palio un trofeo mai alzato da ambo le parti.

Sarà, peraltro, l’ultima gara della carriera di Jordi Alba: l’ex laterale del Barcellona, ora all’Inter Miami, si ritirerà al termine del match. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Inter Miami-Vancouver Whitecaps in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN

La finale di MLS Cup tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps sarà visibile, in Italia, in diretta esclusiva  su Apple TV, tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su smartphone, tablet o device supportati.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter Miami-Vancouver Whitecaps: ora di inizio

crest
Major League Soccer - Playoff
Chase Stadium

La gara fra Inter Miami e Vancouver Whitecaps, valida per la Finale di MLS Cup, si giocherà sabato 6 dicembre 2025, al Chase Stadium di Fort Lauderdale in Florida, con fischio d’inizio ore 14:30 americane, in Italia saranno le 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter Miami CF - Vancouver Whitecaps

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Mascherano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Soerensen

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

MIA
-Forma

Goal segnato (subito)
17/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

VAN
-Forma

Goal segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

MIA

Ultime 3 partite

VAN

1

Vittoria

0

Pareggi

2

Vittorie

3

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

Classifica

Pubblicità
0