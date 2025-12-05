Dove vedere Inter Miami-Vancouver Whitecaps in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ultimo trofeo stagionale per gli Stati Uniti che, nella serata di sabato, vedranno Inter Miami e Vancouver Whitecaps contendersi la MLS Cup.
Messi e compagni vogliono il trofeo, dopo aver trionfato nella Eastern Conference. Per i canadesi, invece, successo nella Western e un ultimo atto, ora, che mette in palio un trofeo mai alzato da ambo le parti.
Sarà, peraltro, l’ultima gara della carriera di Jordi Alba: l’ex laterale del Barcellona, ora all’Inter Miami, si ritirerà al termine del match.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Inter Miami-Vancouver Whitecaps in diretta? Canale TV e diretta streaming
La finale di MLS Cup tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps sarà visibile, in Italia, in diretta esclusiva su Apple TV, tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su smartphone, tablet o device supportati.
Inter Miami-Vancouver Whitecaps: ora di inizio
La gara fra Inter Miami e Vancouver Whitecaps, valida per la Finale di MLS Cup, si giocherà sabato 6 dicembre 2025, al Chase Stadium di Fort Lauderdale in Florida, con fischio d’inizio ore 14:30 americane, in Italia saranno le 20:30.