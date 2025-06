Dove vedere Inter Miami-Porto in diretta TV e streaming?

L'Inter Miami di Messi se la vedrà con il Porto: tutte le info e dove vedere il match in tv e streaming.

Nel corso della seconda giornata del girone A del Mondiale per Club va in scena un importante scontro diretto per ottenere un pass verso gli ottavi di finale.

Dopo un primo turno privo di goal, Inter Miami e Porto cercano il primo successo, che può risultare fondamentale per il passaggio del turno.

Dove vedere Inter Miami-Porto in diretta: canale tv e streaming

Inter Miami-Porto sarà trasmessa gratuitamente da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Anche Mediaset permette la visione di alcuni dei match del Mondiale per Club 2025 in chiaro e gratis, sia in tv tramite i canali della rete, sia in streaming attraverso i siti e le app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset: la sfida tra Inter Miami e Porto sarà visibile su Italia 1.

Chi presenterà e racconterà Inter Miami-Porto:

Telecronista DAZN: Giovanni Marrucci

Telecronista Mediaset: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inter Miami-Porto: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Inter Miami-Porto in diretta TV e in streaming?

Inter Miami-Porto: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Inter Miami e Porto

L’esordio nel torneo dell’Inter Miami è stato tutt’altro che memorabile. Il migliore in campo – di gran lunga – è risultato il portiere Oscar Ustari: il classe 1986 argentino si è reso protagonista di numerosi interventi decisivi, culminati con la parata sul rigore calciato da Trezeguet dell’Al Ahly.

Quanto a Messi, i primi 90 minuti del torneo sono stati caratterizzati da alti e bassi: una prestazione complessivamente sotto le aspettative.

Anche il Porto, nel primo turno, non è andato oltre lo 0-0 contro il Palmeiras. Nonostante il risultato, la partita ha regalato diverse emozioni. Il classe 2007 Rodrigo Mora ha subito messo in mostra il suo talento, con giocate che hanno entusiasmato i tifosi per tutto l’arco del match. Ottime anche le prove del portiere Ramos e di Marcano, autentico baluardo in difesa.

