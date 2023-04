Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

Inter e Juventus si affrontano per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: tutte le informazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Quarto e ultimo incrocio in stagione tra Inter e Juventus, che si affrontano a 'San Siro' nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si parte dall'1-1 maturato all'andata con reti di Cuadrado e Lukaku su calcio di rigore.

Lo stesso Lukaku è stato per settimane al centro di un caso relativo all'ammonizione rimediata all'andata a causa della sua esultanza, che gli era valsa l'espulsione e la conseguente squalifica. Dopo il respingimento del ricorso presentato dall'Inter, il presidente federale Gravina ha disposto per lui la grazia in quanto la reazione di Lukaku era stata una risposta ai cori razzisti intonati contro il belga da una parte della Curva Sud dello 'Stadium'.

In questa stagione i bianconeri hanno vinto entrambe le gare di campionato contro l'Inter, battuti 2-0 nella gara d'andata giocata in casa e 0-1 al ritorno, giocato a San Siro.

La Juventus è arrivata in semifinale dopo aver eliminato il Monza agli ottavi di finale e la Lazio ai quarti, l'Inter invece ha superato il Parma e l'Atalanta. I nerazzurri sono i detentori del trofeo, vinto nella scorsa stagione battendo in finale proprio la Juventus.

Juventus e Inter, nella stagione 2020/21 si sono già affrontate in semifinale di Coppa Italia ed in quel caso a qualificarsi furono i bianconeri: vittoria per 1-2 a 'San Siro' e pareggio per 1-1 allo 'Stadium'. Anche nel 2015/16 a spuntarla furono i bianconeri che, dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata, furono sconfitti con lo stesso risultato nella gara di ritorno a 'San Siro' ma strapparono la qualificazione ai calci di rigore.

La vincente di questa sfida affronterà in finale la vincente del confronto tra Fiorentina e Cremonese.

ORARIO INTER-JUVENTUS

La sfida tra Inter e Juventus si disputerà mercoledì 26 aprile 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Inter-Juventus, valida come ritorno delle semifinali di Coppa Italia, verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Sarà possibile vedere Inter-Juventus in diretta streaming senza abbonamento a pagamento sulla piattaforma Mediaset Infinity. Su pc e notebook è sufficiente collegarsi con il sito ufficiale, mentre sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet iPhone e iPad bisognerà scaricare gratuitamente la app per sistemi iOS e Android.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti di Inter-Juventus.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Inter-Juventus anche su GOAL. Come di consueto vi racconteremo tutti i fatti salienti e gli eventi della gara attraverso la nostra diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Simone Inzaghi non avrà a disposizione Skriniar e lo squalificato Handanovic, in porta quindi torna Onana. Linea a tre formata da Darmian, Acerbi e Bastoni, Dumfries e Dimarco sugli esterni, a centrocampo Calhanoglu in regia con Barella e Mkhitaryan. In attacco Dzeko con Lautaro. Lukaku parte dalla panchina.

Allegri privo di Cuadrado, squalificato, e Kean. Al posto del colombiano giocherà De Sciglio, in difesa Gatti, Bremer e Danilo. Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo, Kostic sulla sinistra. In attacco Di Maria con Vlahovic. Pogba e Chiesa in panchina. In porta c'è Perin.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S.Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.