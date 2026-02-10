Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ci sono dodici punti di distacco tra Inter e Juventus in classifica ma a prescindere da questo il derby d'Italia è sempre una delle sfide più importanti dell'anno. I nerazzurri proveranno a continuare il momento magico e confermarsi sempre più in vetta mentre la Juventus ha bisogno di punti per la qualificazione in Champions.

Entrambe poi saranno impegnate nell'andata dei playoff di Champions League. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Juventus e come arrivano le due squadre al grande appuntamento.

Come guardare Inter-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Il derby d'Italia tra Inter e Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché scaricando l'app di DAZN o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Inter-Juventus sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, su Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite, tra cui Inter-Juventus, con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Juventus, ora di inizio

La super sfida tra Inter e Juventus è in programma sabato 14 febbraio con il calcio d'inizio alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Inter

Squadra quasi al completo per l'Inter che non avrà ancora Dumfries ma recupera almeno dalla panchina sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu. L'azzurro ha chance concrete di giocare titolare contro la Juventus mentre il turco potrebbe iniziare fuori.

Notizie sulla Juventus

Anche la Juventus può contare su gran parte della rosa; Conceicao non ha grossi problemi dopo il fastidio al ginocchio e sarà presente. Completamente recuperato Yildiz che ha già giocato nell'ultima da titolare. Fuori Vlahovic, il serbo rientrerà solamente a marzo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Forma

L'Inter sta attraversando un grande momento; 11 vittorie nelle ultime 12 di campionato, 13 goal fatti nelle ultime tre gare tra Pisa, Cremonese e Sassuolo. Meno continua la Juventus, almeno in termini di risultati. I bianconeri sono reduci dall'eliminazione in Coppa Italia e hanno pareggiato l'ultima in campionato contro la Lazio anche se avevano vinto sette delle precedenti nove gare in Serie A.

Partite tra le due squadre

Classifica

L'Inter è avanti alla Juventus di dodici punti e guida il campionato. I bianconeri sono quarti in classifica a quota 46, a pari merito della Roma.