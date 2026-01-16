Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
Inter
Juventus
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Inter-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby d'Italia tra Inter e Juventus nella Serie A femminile: come guardare il match in diretta tv e streaming, tutte le info.

La Juventus femminile va a caccia di punti per provare ad avvicinare la Roma in vetta alla classifica, distante cinque lunghezze dopo le prime nove giornate della Serie A.

Bianconere impegnate in un incrocio per niente banale: quello contro l'Inter che, a sua volta, ha uno svantaggio in classifica di due punti dalle prossime avversarie.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Inter-Juventus femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Inter e Juventus femminile sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv e non solo: anche su console di gioco, device mobili (come smartphone e tablet) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Serie A
Inter
Inter
INT
Juventus
Juventus
JUV

Collegandosi sul sito ufficiale di DAZN da browser, invece, basterà accedere inserendo le credenziali (e-mail e password) relative al proprio abbonamento.

Inter-Juventus femminile sarà trasmessa anche in chiaro da Rai Sport, canale numero 58 del digitale terrestre. Streaming, sempre gratuito, disponibile sulla piattaforma RaiPlay alla sezione dedicata alle dirette.

Inter-Juventus femminile: ora di inizio

crest
Serie A - Femminile

Il big match tra Inter e Juventus femminile è in programma per domenica 18 gennaio 2026 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Calcio d'inizio fissato alle ore 15:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Juventus

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Piovani

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Canzi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sull'Inter femminile

Le nerazzurre sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali nel derby contro il Milan: un netto 1-5 che ha consentito di effettuare il sorpasso in classifica proprio ai danni delle rivali rossonere.

Notizie sulla Juventus femminile

Striscia positiva di quattro incontri per le bianconere che, nell'ultimo turno, hanno avuto la meglio di misura (2-1) sul Napoli. Nella giornata precedente era arrivato l'1-1 in casa della capolista Roma nello scontro diretto.

Probabili formazioni Inter-Juventus femminile

INTER (3-4-3): Rúnarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Andres; Robustellini, Tomasevic, Detruyer, Pleidrup; Schough, Polli, Bugeja.

JUVENTUS (4-3-3): D. De Jong, M. Lenzini, C. Salvai, M. Harviken, E. Carbonell Núñez, E. Stølen Gødo, L. Walti, T. Pinto, C. Beccari, M. Cambiaghi, A. Vangsgaard.

Forma

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

INT

Ultime 5 partite

JUV

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

6

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

0