Dove vedere Inter-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus femminile va a caccia di punti per provare ad avvicinare la Roma in vetta alla classifica, distante cinque lunghezze dopo le prime nove giornate della Serie A.

Bianconere impegnate in un incrocio per niente banale: quello contro l'Inter che, a sua volta, ha uno svantaggio in classifica di due punti dalle prossime avversarie.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Inter-Juventus femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Inter e Juventus femminile sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv e non solo: anche su console di gioco, device mobili (come smartphone e tablet) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Collegandosi sul sito ufficiale di DAZN da browser, invece, basterà accedere inserendo le credenziali (e-mail e password) relative al proprio abbonamento.

Inter-Juventus femminile sarà trasmessa anche in chiaro da Rai Sport, canale numero 58 del digitale terrestre. Streaming, sempre gratuito, disponibile sulla piattaforma RaiPlay alla sezione dedicata alle dirette.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Juventus femminile: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il big match tra Inter e Juventus femminile è in programma per domenica 18 gennaio 2026 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Calcio d'inizio fissato alle ore 15:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Juventus Probabile formazione Panchina Allenatore G. Piovani Probabile formazione Panchina Allenatore M. Canzi

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sull'Inter femminile

Le nerazzurre sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali nel derby contro il Milan: un netto 1-5 che ha consentito di effettuare il sorpasso in classifica proprio ai danni delle rivali rossonere.

Notizie sulla Juventus femminile

Striscia positiva di quattro incontri per le bianconere che, nell'ultimo turno, hanno avuto la meglio di misura (2-1) sul Napoli. Nella giornata precedente era arrivato l'1-1 in casa della capolista Roma nello scontro diretto.

Probabili formazioni Inter-Juventus femminile

INTER (3-4-3): Rúnarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Andres; Robustellini, Tomasevic, Detruyer, Pleidrup; Schough, Polli, Bugeja.

JUVENTUS (4-3-3): D. De Jong, M. Lenzini, C. Salvai, M. Harviken, E. Carbonell Núñez, E. Stølen Gødo, L. Walti, T. Pinto, C. Beccari, M. Cambiaghi, A. Vangsgaard.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica