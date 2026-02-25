Goal.com
Serie A
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoGenoa
Lelio Donato

Dove vedere Inter-Genoa sabato sera in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Inter affronta il Genoa per mantenere il vantaggio sul Milan prima del derby e dimenticare l'eliminazione in Champions: tutte le info su come vedere il match in TV e la diretta streaming.

Dimenticare la delusione di Champions League e mantenere il largo vantaggio in campionato, questo è l'obiettivo dell'Inter nell'anticipo contro il Genoa.

I nerazzurri stanno dominando la Serie A e hanno allungato a +10 sul Milan, che peraltro sarà l'avversario del prossimo turno. Buon momento per gli uomini allenati da De Rossi che però hanno un disperato bisogno di punti in chiave salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Genoa e come arrivano le due squadre alla gara di sabato sera. 

Come guardare Inter-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Genoa crest
Genoa
GEN

L'anticipo di Serie A tra Inter e Genoa sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché scaricando l'app di DAZN o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Inter-Genoa sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

Inter-Genoa, ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Giuseppe Meazza

La sfida tra Inter e Genoa è in programma sabato 28 febbraio con il calcio d'inizio alle ore 20.45. 

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Genoa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. All. De Rossi


Forma

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

L'Inter è reduce dalla cocente delusione dell'eliminazione nei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt ma in campionato ha vinto tredici delle ultime quattordici partite, pareggiando solo contro il Napoli. Mentre il Genoa ha vinto per 3-0 nell'ultimo turno contro il Torino.

Partite tra le due squadre

INT

Ultime 5 partite

GEN

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

L'Inter sta dominando il campionato e attualmente ha un vantaggio di dieci punti sul Milan secondo, mentre il Genoa ha solo tre lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

