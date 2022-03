Dove vedere Inter-Fiorentina in tv e streaming

L'Inter ospita la Fiorentina nel secondo anticipo della 30ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono obbligati a vincere per non perdere ulteriore terreno dal Milan capolista, sempre in attesa di recuperare la gara contro il Bologna.

Guarda Inter-Fiorentina solo su DAZN. Attiva ora

La squadra di Simone Inzaghi ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato e nell'ultimo turno è stata fermata sul pareggio a Torino dai granata.

Ha fatto decisamente meglio la Fiorentina che ha raccolto dieci punti nelle ultime cinque partite frutto di tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in casa del Sassuolo.

Nella gara d'andata l'Inter ha vinto in rimonta a Firenze con i goal di Darmian, Dzeko e Perisic dopo il vantaggio viola firmato da Sottil nel primo tempo.

La Fiorentina non batte l'Inter a 'San Siro' dal 2016 quando la squadra allora allenata da Paulo Sousa si impose per 1-4 con tripletta di Kalinic e goal di Josip Ilicic.

QUANDO SI GIOCA INTER-FIORENTINA

La sfida tra Inter e Fiorentina è in programma sabato 19 marzo 2022 alle ore 18.00. La gara si giocherà a 'San Siro'.

DOVE VEDERE INTER-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida Inter-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile sulle moderne smart tv tramite app oppure collegando una tv normale ad un TIMVISION BOX, a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick o a console come PlayStation e Xbox. L'app di DAZN è inoltre scaricabile su smartphone e tablet per vedere la partita in streaming (servizio fruibile anche sul sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Inter-Fiorentina verrà raccontata per DAZN da Stefano Borghi con Marco Parolo al commento tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-FIORENTINA

I nerazzurri dovrebbero recuperare Brozovic, pronto a riprendere il suo posto in cabina di regia tra Barella e Calhanoglu. In difesa rimane il dubbio De Vrij, con Ranocchia verso la conferma al centro del reparto completato da Skriniar e Bastoni. Sulle fasce spazio a Dumfries e Perisic, mentre il tandem avanzato sarà formato da Dzeko e Lautaro Martinez.

Italiano verso la conferma di Gonzalez e Sottil ai lati di Piatek, mentre a centrocampo piovono conferme con Bonaventura, Torreira e Castrovilli a comporre il pacchetto di mezzo. In difesa linea a quattro a protezione di Terracciano: Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi.

L'articolo prosegue qui sotto

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano.