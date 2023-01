Dopo aver vinto la Supercoppa, l'Inter affronta l'Empoli: tutto quello che c'è da sapere, dall'orario a dove e come vedere la partita.

Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana ai danni del Milan, l'Inter di Inzaghi si rituffa nel campionato. Sulle ali dell'entusiasmo per il Derby meneghino conquistato contro i rossoneri, che ha dato ai nerazzurri il primo trofeo del 2023, Dzeko e compagni sperano di recuperare punti anche in Serie A per inseguire il Napoli capolista.

Dall'altra parte l'Empoli di Zanetti, che continua a salire in classifica: due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite di Serie A per i toscani, decisi ad ottenere il prima possibile quota quaranta e la salvezza per poter provare a raggiungere qualcosa di più rispetto alla sola permanenza in Serie A.

L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’Empoli, segnando venti reti e subendone sette. L'ultimo successo della formazione toscana risale ormai al 30 aprile 2006: risultato di 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi.

Statisticamente, nei precedenti, l'Inter ha vinto quasi tutte le partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A: 13 vittorie e un pareggio. Ovvero il 93% delle sfide giocate.

QUANDO SI GIOCA INTER-EMPOLI

La partita tra Inter ed Empoli chiuderà il girone d'andata di nerazzurri e azzurri: appuntamento al Meazza di Milano lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20:45. Penultimo match del 19esimo turno, con Lazio-Milan prevista martedì.

DOVE VEDERE INTER-EMPOLI IN TV E STREAMING

Inter-Empoli verrà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky.

Nel primo caso l'incontro di San Siro visibile tramite l'app DAZN, disponibile o scaricabile su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Sfida disponibile in streaming su app tramite smartphone e tablet (o collegandosi al sito), mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito.

Il match tra Inter ed Empoli è disponibile anche su Sky ai canali 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport), o in alternativa in streaming grazie all'app di Sky Go, presente su tablet, smartphone, pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match tra Inter ed Empoli su Sky è affidata al duo Maurizio Compagnoni-Luca Marchegiani. Su DAZN, invece, la gara sarà raccontata da Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Inter e Empoli sarà raccontata anche su GOAL grazie alla diretta testuale del match, in cui saranno presenti tutti gli aggiornamenti, nonchè il pre-gara e il post.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

Inter pronta a proporre ancora una volta Dzeko e Lautaro in avanti, con Dimarco e Dumfries esterni di centrocampo. Insieme a Barella e Calhanoglu ci sarà Mkhitaryan, ancora out Brozovic. Davanti ad Onana spazio per Skriniar, Acerbi e Bastoni. Darmian e De Vrij in panchina.

Nell'Empoli l'ex Satriano sarà supportato da Caputo e Baldanzi. Titolari Akpa-Akpro, Fazzini e Bandinelli, con Vicario tra i pali. Stojanovic e Parisi sulle fasce di difesa, in mezzo Luperto e De Winter. Out Ismajli (lesione a una coscia), così come Destro, Grassi e Tonelli, mentre Marin è squalificato.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Fazzini, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.