Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming

Dimenticare l'amarezza della sconfitta del 'Bernabeu' per riprendere il lavoro in campionato dall'esatto punto in cui lo si era lasciato: l'imperativo dell'Inter è ripartire per dare seguito ad una striscia positiva che in Serie A conta quattro successi consecutivi.

Per i campioni d'Italia sfida dal sapore speciale contro l'ex Walter Mazzarri, allenatore di un Cagliari in crisi nera e con una sola vittoria all'attivo in sedici incontri disputati: sardi in zona retrocessione con 10 punti, gli stessi del Genoa e a -2 dallo Spezia quartultimo.

L'Inter, al contrario, ha rosicchiato punti preziosi a Milan e Napoli, portandosi in seconda posizione ad una sola lunghezza di distanza dai cugini, che ora sentono il fiato sul collo di Handanovic e compagni.

L'ultima gara giocata tra queste squadre a San Siro è quella dell'11 aprile: decisiva una rete di Darmian al 77' su assist di Hakimi.

QUANDO SI GIOCA INTER-CAGLIARI

Inter-Cagliari si giocherà domenica 12 dicembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Fischio d'inizio alle ore 20:45, l'arbitro sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

DOVE VEDERE INTER-CAGLIARI IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà possibile assistere a Inter-Cagliari sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e utilizzabile su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Streaming disponibile sempre grazie alla suddetta app di DAZN, fruibile su dispositivi portatili con sistemi operativi iOS e Android; in alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale tramite il browser del proprio pc e, dopo aver inserito le credenziali d'accesso, basterà selezionare l'evento desiderato dal ricco catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CAGLIARI

De Vrij verso il ritorno tra i titolari, Dumfries da valutare, out Darmian. Brozovic insostituibile, Dzeko-Lautaro tandem offensivo.

Mazzarri potrebbe affidarsi all'ex Godin al centro della retroguardia, in dubbio Nandez in mediana: pronto Lykogiannis, con Dalbert interno. Assente Strootman, reduce da un intervento di pulizia articolare al ginocchio. Keita partner di Joao Pedro in avanti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri.