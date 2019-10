Dove vedere Inter-Borussia Dortmund in tv e streaming

Nella terza giornata di Champions League, l'Inter ospita il Borussia Dortmund: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Alla terza giornata di , l' si ritrova praticamente costretta a vincere contro il , in virtù di un solo punto guadagnato fino ad ora e dell'ultimo posto occupato nel girone F della competizione. L'impresa di battere i gialloneri, però non sarà certo semplice.

La squadra nerazzurra arriva a questo appuntamento dopo la vittoria in campionato contro il , che ha sì mostrato un attacco in grande forma (con le doppiette di Lukaku e Lautaro Martinez), ma anche evidenziato una difesa stranamente vulnerabile, che dovrà riordinarsi per affrontare un attacco prolifico come quello del .

Gli uomini di Lucien Favre, invece, sono reduci dalla vittoria di grande prestigio contro la capolista Borussia Mönchengladbach, grazie alla rete di Marco Reus.

Anche in Champions fino ad ora il Borussia Dortmund ha brillato, totalizzando quattro punti in due partite, dopo il pareggio con il e la vittoria contro lo Slavia Praga. Insomma, per Antonio Conte si prospetta una sfida molto complicata.

QUANDO SI GIOCA INTER-BORUSSIA DORTMUND

La partita di Champions League tra Inter e Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 23 ottobre alle ore 21. L'appuntamento ovviamente è previsto allo stadio Meazza di Milano.

DOVE VEDERE INTER-BORUSSIA DORTMUND IN TV E STREAMING

Come tutta la Champions League di quest'anno, Inter-Borussia Dortmund sarà un'esclusiva di Sky . Per poter vedere la partita in basterà sintonizzarsi sui canali SKY SPORT UNO (canale 201 del satellite) e SKY SPORT (canale 252 del satellite).

La gara potrà essere vista ovviamente anche in in tempo reale, grazie alla piattaforma SkyGo, disponibile per tutti gli abbonati di Sky da smartphone, tablet e computer.

Qui su Goal, invece, seguiremo la diretta testuale di Inter-Borussia Dortmund, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BORUSSIA DORTMUND

Antonio Conte deve fare a meno degli infortunati Sensi, D'Ambrosio e Sanchez. Tre assenze non di poco conto, che però si equilibreranno con i ritrovati Godin, Asamoah e Vecino. Contro il Borussia la formazione sembra essere quasi scolpita. Handanovic in porta, con Godin, De Vrij e Skriniar in difesa. Candreva e Asamoah a tutta fascia, con Brozovic, Barella ed il ballottaggio tra Gagliardini e Vecino (favorito quest'ultimo, a riposo in campionato). In attacco nessuna discussione, con Lukaku e Lautaro Martinez titolarissimi.

Ci potrebbero essere tre assenze molto pesanti per il Borussia Dortmund. Il portiere Burki, il fantasista Gotze e l'attaccante Alcacer rischiano di saltare infatti la trasferta di Milano per tre diversi problemi di salute. Lukasz Piszczek potrebbe però tornare titolare in difesa, con Hakimi ancora spostato in attacco sulla fascia sinistra (ma in ballottaggio con Guerreiro). In attacco la prima punta sarà ancora Marco Reus, se dovesse essere confermata l'assenza di Alcacer. Diga di centrocampo composta da Witsel e Delaney.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Piszczek, Weigl, Hummels, Schulz; Witsel, Delaney; Hazard, Brandt, Hakimi; Reus.