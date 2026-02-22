Dove vedere Inter-Bodo/Glimt martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Vincere, e non di poco. L'Inter ha una sola missione nella partita di martedì contro il Bodo/Glimt, squadra norvegese che nell'andata dei playoff ha avuto la meglio per 3-1 su Esposito e compagni. Match da dentro o fuori per i nerazzurri, che sperano di poter rimontare e passare così agli ottavi di Champions League, dove affronterebbe una tra Sporting Lisbona e Manchester City.

Visto il 3-1 dell'andata, non basterà vincere di due reti per essere sicuri di passare il turno: con un 2-0, un 3-1 o un 4-2 la partita andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori, mentre per qualificarsi direttamente occorre conquistare il successo con tre o più goal di scarto.

Prima italiana a scendere in campo, l'Inter non è l'unica a dover rimontare: anche Juventus e Atalanta sono state sconfitte nel match d'andata e mercoledì proveranno a rimontare rispettivamente Galatasaray (5-2) e Borussia Dortmund (2-0).

Come guardare Inter-Bodo/Glimt in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Bodo/Glimt si può vedere in diretta tv e streaming con un abbonamento Sky o NOW, con la possibilità di seguirla anche in streaming su Sky Go nel primo caso.

La partita tra Inter e Bodo di martedì 24 febbraio è disponibile in particolare sui canali numero 201, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi è in possesso di una tv 4K) e Sky Sport.

Come guardarla all'estero con una VPN

Inter-Bodo: a che ora comincia

Champions League - Fase finali Giuseppe Meazza

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter-Bodo

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Bodo con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Forma di Inter e Bodo

Precedenti Inter-Bodo

INT Ultima partita BOD 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Bodoe/Glimt 3 - 1 Inter 1 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Classifica di Inter e Bodo