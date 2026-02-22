Goal.com
Francesco Schirru

Dove vedere Inter-Bodo/Glimt martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo la sconfitta per 3-1 subita in Norvegia, l'Inter ospita il Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League: in palio gli ottavi, dentro o fuori per i nerazzurri.

Vincere, e non di poco. L'Inter ha una sola missione nella partita di martedì contro il Bodo/Glimt, squadra norvegese che nell'andata dei playoff ha avuto la meglio per 3-1 su Esposito e compagni. Match da dentro o fuori per i nerazzurri, che sperano di poter rimontare e passare così agli ottavi di Champions League, dove affronterebbe una tra Sporting Lisbona e Manchester City.

Visto il 3-1 dell'andata, non basterà vincere di due reti per essere sicuri di passare il turno: con un 2-0, un 3-1 o un 4-2 la partita andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori, mentre per qualificarsi direttamente occorre conquistare il successo con tre o più goal di scarto.

Prima italiana a scendere in campo, l'Inter non è l'unica a dover rimontare: anche Juventus e Atalanta sono state sconfitte nel match d'andata e mercoledì proveranno a rimontare rispettivamente Galatasaray (5-2) e Borussia Dortmund (2-0).

Come guardare Inter-Bodo/Glimt in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Bodo/Glimt si può vedere in diretta tv e streaming con un abbonamento Sky o NOW, con la possibilità di seguirla anche in streaming su Sky Go nel primo caso.

La partita tra Inter e Bodo di martedì 24 febbraio è disponibile in particolare sui canali numero 201, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (per chi è in possesso di una tv 4K) e Sky Sport.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Bodo con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Bodo: a che ora comincia

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Bodoe/Glimt

InterHome team crest

3-5-2

Formazione

4-3-3

Home team crestBOD
1
Y. Sommer
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
22
H. Mkhitaryan
8
P. Sucic
23
N. Barella
30
C. Augusto
36
M. Darmian
9
M. Thuram
94
F. Esposito
12
N. Haikin
6
J. Gundersen
15
F. Bjoerkan
4
O. Bjoertuft
20
F. Sjoevold
26
H. Evjen
19
S. Fet
7
P. Berg
9
K. Hoegh
11
O. Blomberg
10
J. Hauge

Giocatori infortunati e squalificati

Probabili formazioni Inter-Bodo

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Forma di Inter e Bodo

Precedenti Inter-Bodo

INT

Ultima partita

BOD

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

Classifica di Inter e Bodo

