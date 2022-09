Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv e streaming

Prima gara di Champions, l'Inter ospita il Bayern: le info, dalle formazioni a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan, l'Inter si tuffa nel primo turno di Champions League. A San Siro, infatti, arriva una delle favoritissime al successo finale, il Bayern Monaco di Nagelsmann, reduce dal pari in Bundesliga contro l'Union Berlino.

Vincitrice della Supercoppa di Germania, il Bayern non è a sorpresa la capolista della Bundesliga, comunque a -1 dal Friburgo, attualmente in vetta solitaria nel campionato tedesco. L'Inter ha invece rimediato due sconfitte nei primi cinque turni, ma è comunque riuscita a conquistare le altre tre sfide di Serie A.

Inter e Bayern sono state inserite nel girone sulla carta più difficile della Champions League 2022/2023: il C, insieme al Barcellona di Xavi e al piccolo Viktoria Plzen, di nuovo in Europa con grande entusiasmo e voglia di stupire.

QUANDO SI GIOCA INTER-BAYERN MONACO

La gara di Champions League tra Inter e Bayern Monaco si giocherà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21.00. Match in programma a Milano, a San Siro.

DOVE VEDERE INTER-BAYERN MONACO IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Sky. I canali specifici in cui il match sarà disponibile sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252). L'alternativa è quella di seguire la partita di Champions grazie ad Infinity+.

In streaming il match è disponibile per gli abbonati su Sky Go e NOW Tv attraverso cellulare, tablet, pc e notebook per quanto riguarda Sky, sul sito di Infinity tramite pc e notebook o con l'app grazie a tablet e smartphone.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora rivelato telecronista e seconda voce per la sfida tra Inter e Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BAYERN MONACO

Ancora senza Lukaku, Inzaghi potrebbe proporre Correa al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko in panchina. Dumfries e Gosens esterni, con Brozovic, Calhanoglu e Barella in mezzo. Davanti ad Handanovic spazio per Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Nagelsmann con Manè di punta, supportato da tre tra Sanè, Musiala, Coman e Muller. In mediana Kimmich e Sabitzer, mentre De Ligt e Upamecano difenderanno Neuer. I terzini saranno Pavard e Davies.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané.