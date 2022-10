Sfida di lusso per l'Inter, che affronta il Barcellona in Champions League: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Gara importantissima per l'Inter, che affronta il Barcellona nella terza giornata dei gironi di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi e quella di Xavi sono appaiate in classifica, entrambe a quota 3 punti, dopo aver perso una partita e averne vinta un'altra.

Se l'Inter ha esordito con una sconfitta interna contro il Bayern, prima di andare a vincere a Plzen contro i cechi del Viktoria, il Barcellona ha fin qui compiuto il percorso opposto: Lewandowski e compagni hanno surclassato il Viktoria Plzen nella prima partita del girone, andando poi a perdere a Monaco di Baviera contro i tedeschi.

La gara di ritorno tra Inter e Barcellona si giocherà poco più di una settimana dopo quella d'andata: la sfida è infatti in programma al Camp Nou il prossimo 12 ottobre.

QUANDO SI GIOCA INTER-BARCELLONA

Inter-Barcellona, gara valida per la terza giornata del gruppo C della Champions League 2022/23, si giocherà nella serata di martedì 4 ottobre 2022 a San Siro: il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Canale 5, che dunque proporrà la sfida gratis a tifosi e abbonati.

L'alternativa per seguire la gara di San Siro in diretta tv, solo per gli abbonati, è Sky Sport: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e il numero 252 del satellite.

Si potrà infine seguire Inter-Barcellona anche in diretta streaming, e anche in questo caso le alternative non mancano: da Sportmediaset a Mediaset Infinity, entrambe opzioni gratuite, fino all'app SkyGo e a NOW.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BARCELLONA

Senza Lukaku, ancora sulla via del recupero, toccherà a Lautaro Martinez e Dzeko sostenere l'attacco dell'Inter. Ballottaggio in porta: potrebbe toccare ancora a Onana, fin qui sempre titolare in Champions League. De Vrij in difesa, Asllani regista, Calhanoglu a centrocampo, uno tra Dimarco e Gosens sulla sinistra.

Barcellona con il consueto 4-3-3 ma senza Koundé e Araujo, entrambi infortunati: in difesa ci saranno dunque Piqué e uno tra Eric Garcia e Christensen. Out anche De Jong e Depay. Sulle fasce difensive toccherà a Sergi Roberto e probabilmente Alonso, in mezzo al campo invece saranno Gavi e Pedri a sostenere Busquets.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi