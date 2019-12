Dove vedere Inter-Barcellona in tv e streaming

L'Inter affronta il Barcellona per arrivare gli ottavi, è la gara decisiva: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La sconfitta del a e il successo di Praga hanno ridato enormi speranze all': ora i nerazzurri hanno in mano il proprio destino, ma potrebbe anche passare gli ottavi se lo Slavia dovesse fare l'impresa in casa del , terzo ma a pari punto con i meneghini di Conte.

Inter contro Barcellona a San Siro, con gli ospiti già certo del passaggio del turno come prima del girone: l'Inter potrebbe anche perdere con una sconfitta del , visto che in caso di arrivo a pari punti i nerazzurri sarebbero davanti per scontri diretti.

La squadra di Conte dovrà comunque puntare alla vittoria contro il Barcellona, sia per essere sicura di passare il turno e andare agli ottavi di Champions come seconda, sia per rispondere al successo dei blaugrana nella gara d'andata ed infine per acquistare fiducia per il proseguo dell'annata.

QUANDO SI GIOCA INTER-BARCELLONA

La decisiva gara tra Inter e Barcellona andrà in scena a San Siro, Milano, martedì 10 dicembre 2019: si conoscerà il futuro europeo della squadra di Conte dalle 21:00.

DOVE VEDERE INTER-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Inter-Barcellona sarà trasmessa sia su Sky, sia su Canale 5: l'ultima gara delle italiane nella fase a gironi ad essere disponibile in diretta, in chiaro, sarà infatti la sfida tra i nerazzurri e i blaugrana. Su Sky invece gara disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite)

Si potrà inoltre seguire la sfida tra Inter e Barcellona su Sky Go, app che permette di vedere il match in , sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Infine l'opzione Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky con il quale vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BARCELLONA

Antonio Conte schiererà l’Inter con l’ormai consueto 3-5-2. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con non pochi problemi soprattutto a centrocampo, reparto orfano di Sensi, Barella e Gagliardini. Ai tre si potrebbe aggiungere anche Candreva che è uscito alcuno dalla sfida con la . Probabili maglie da titolari quindi per Borja Valero e Vecino, mentre a destra D’Ambrosio sembra in leggero vantaggio su Lazaro. In attacco spazio a Lukaku e Lautaro Martinez.

Già certo del primo posto nel girone, Valverde potrebbe affidarsi ad un ampio turnover. Out Semedo, Jordi Alba e Dembele, a presidiare gli esterni dovrebbero essere Wague e Junior Firpo. La cerniera di mediana potrebbe essere composta da Vidal, Rakitic ed Alena, mentre in attacco, caso di recupero, Ansu Fati potrebbe completare con Carlos Perez e Griezmann il tridente offensivo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Brozovic, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Vidal, Rakitic, Alena; Carlos Perez, Ansu Fati, Griezmann.