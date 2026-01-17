Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Michael Baldoin

Dove vedere Inter-Arsenal martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Inter-Arsenal, dove vederla in tv e streaming? I canali per la settima giornata di Champions League, non ci sarà la visione gratis e in chiaro per tutti ma solamente in abbonamento.

Torna lo spettacolo della Champions League e l’Inter è chiamata a ritrovare confidenza con la vittoria in Europa per assicurarsi un posto tra le prime otto.

A San Siro, però, arriva la testa di serie numero uno: l’Arsenal di Mikel Arteta, a punteggio pieno nella competizione e in vetta alla classifica anche in Premier League.

I nerazzurri, tuttavia, dopo il ko contro il Liverpool del 9 dicembre, non hanno più perso alcuna partita nei tempi regolamentari, collezionando sei vittorie e due pareggi in tutte le competizioni.

Come guardare Inter-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Arsenal si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League (eccezion fatta per una gara del marcoledì).

Per guardare Inter-Arsenal live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv 4K), e 252 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Arsenal con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Arsenal: ora di inizio

Inter-Arsenal di Champions League, valida per il settimo turno di Champions League, si gioca martedì 20 gennaio alle ore 21:00.

Appuntamento a San Siro e dunque a Milano per la partita europea dell'Inter.

Le probabili formazioni di Inter-Liverpool

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta.

Dopo quattro successi nelle prime quattro giornate, l’Inter ha perso le ultime due partite della fase a campionato di questa Champions League: in trasferta contro l’Atletico Madrid e in casa contro il Liverpool.

Percorso fin qui perfetto, invece, per l’Arsenal, che ha ottenuto sei successi su sei ed è l’unica squadra a vantare il 100% di vittorie nel torneo. I Gunners sono praticamente certi dell’accesso diretto agli ottavi di finale, ma restano in lotta per mantenere una posizione tra le prime quattro, così da beneficiare dei vantaggi nel tabellone.

Inter e Liverpool si sono affrontate sette volte nella storia, tutte in Champions League/Coppa dei Campioni. L'ultimo incontro risale al 2021/2022, quando il team italiano espugnò Anfield per 1-0, dopo che al contrario i Reds aveva ottenuto il successo a San Siro per 2-0.

Il totale dei precedenti vede quattro vittorie del Liverpool e due dell'Inter, mentre fin qui non è mai arrivato un pareggio.

Classifica

L'Inter si trova al sesto posto a quota 12 punti a parimerito con altre tre squadre (Real Madrid, Atletico Madrid e Liverpool) ma con una migliore differenza reti, mentre l'Arsenal si trova in testa in solitaria a punteggio pieno.

