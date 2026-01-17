Dove vedere Inter-Arsenal martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Torna lo spettacolo della Champions League e l’Inter è chiamata a ritrovare confidenza con la vittoria in Europa per assicurarsi un posto tra le prime otto.

A San Siro, però, arriva la testa di serie numero uno: l’Arsenal di Mikel Arteta, a punteggio pieno nella competizione e in vetta alla classifica anche in Premier League.

I nerazzurri, tuttavia, dopo il ko contro il Liverpool del 9 dicembre, non hanno più perso alcuna partita nei tempi regolamentari, collezionando sei vittorie e due pareggi in tutte le competizioni.

Come guardare Inter-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Arsenal si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League (eccezion fatta per una gara del marcoledì).

Per guardare Inter-Arsenal live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv 4K), e 252 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Arsenal: ora di inizio

Champions League - Champions League Giuseppe Meazza

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Arsenal con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Arsenal di Champions League, valida per il settimo turno di Champions League, si gioca martedì 20 gennaio alle ore 21:00.

Appuntamento a San Siro e dunque a Milano per la partita europea dell'Inter.

Notizie sulle squadre e formazioni

Le probabili formazioni di Inter-Arsenal

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta.

Forma

Dopo quattro successi nelle prime quattro giornate, l’Inter ha perso le ultime due partite della fase a campionato di questa Champions League: in trasferta contro l’Atletico Madrid e in casa contro il Liverpool.

Percorso fin qui perfetto, invece, per l’Arsenal, che ha ottenuto sei successi su sei ed è l’unica squadra a vantare il 100% di vittorie nel torneo. I Gunners sono praticamente certi dell’accesso diretto agli ottavi di finale, ma restano in lotta per mantenere una posizione tra le prime quattro, così da beneficiare dei vantaggi nel tabellone.

Partite tra le due squadre

Inter e Arsenal si sono affrontate sette volte nella storia, tutte in Champions League/Coppa dei Campioni.

Il totale dei precedenti vede quattro vittorie dell'Arsenal e due dell'Inter, mentre fin qui non è mai arrivato un pareggio.

Classifica

L'Inter si trova al sesto posto a quota 12 punti a parimerito con altre tre squadre (Real Madrid, Atletico Madrid e Liverpool) ma con una migliore differenza reti, mentre l'Arsenal si trova in testa in solitaria a punteggio pieno.