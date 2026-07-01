Le opzioni per seguire Inghilterra-RD Congo in diretta TV e in streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Inghilterra-RD Congo con una VPN

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Inghilterra-RD Congo: data e orario

L'Inghilterra di Thomas Tuchel affronta la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. La partita si gioca all'Atlanta Stadium di Atlanta, con un posto nei quarti di finale in palio.

I Tre Leoni hanno chiuso il Girone L al primo posto con sette punti, confermandosi la squadra più solida del proprio raggruppamento. La vittoria per 4-2 sulla Croazia all'esordio ha dato il tono, prima del pareggio a reti inviolate con il Ghana e del successo per 2-0 sul Panama nell'ultima giornata.

Jude Bellingham è stato il trascinatore assoluto di questa fase a gironi. Contro il Panama ha concluso la partita con più passaggi chiave, più dribbling riusciti e più contrasti vinti, aggiungendo un gol e un assist in 70 minuti straordinari. Nel gruppo, Harry Kane insegue traguardi importanti e rimane il candidato più credibile al Pallone d'Oro.

La RD Congo arriva ad Atlanta dopo aver scritto la storia: per la prima volta nella sua storia, la nazionale dei Leopardi ha superato la fase a gironi di un Mondiale. Sébastien Desabre ha costruito una squadra difficile da battere, capace di rimontare l'Uzbekistan per 3-1 nell'ultima gara del Girone K. Yoane Wissa ha segnato tre dei quattro gol congolesi nella fase a gironi e si presenta come la minaccia principale.

Declan Rice dovrebbe tornare titolare dopo aver saltato la sfida con il Panama per un problema al polpaccio. La sua presenza in mezzo al campo è considerata fondamentale per il sistema di gioco di Tuchel. Sul fronte difensivo, la posizione di terzino destro resta un nodo da sciogliere, con Djed Spence candidato a partire dall'inizio.

Per l'Inghilterra si tratta del primo vero banco di prova della fase a eliminazione diretta. Tuchel non potrà più permettersi rotazioni o esperimenti: è il momento di schierare la formazione migliore e costruire l'inerzia necessaria per un percorso profondo nel torneo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inghilterra-RD Congo in diretta TV e in streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Thomas Tuchel non ha ancora diramato una formazione ufficiale, ma la probabile formazione vede Jordan Pickford in porta, con una difesa composta da Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly e Djed Spence. A centrocampo Elliot Anderson e Declan Rice, con Jude Bellingham e Marcus Rashford sulla trequarti e Bukayo Saka a supporto di Harry Kane. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti prima del calcio d'inizio.

Anche Sébastien Desabre non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né segnalato assenze. La probabile formazione della RD Congo prevede Lionel Mpasi-Nzau tra i pali, con Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku in difesa. A centrocampo Brian Cipenga e Samuel Moutoussamy, con Nathanael Mbuku e Noah Sadiki a supporto di Cedric Bakambu e Yoane Wissa in attacco. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Inghilterra arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. L'unico passo falso è stato il pareggio per 0-0 con il Ghana nella seconda giornata del Mondiale. I Tre Leoni hanno battuto il Panama 2-0 nella gara più recente e la Croazia 4-2 nell'esordio mondiale. Nelle cinque partite considerate, l'Inghilterra ha segnato dieci gol e ne ha subiti due.

La RD Congo presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è la rimonta per 3-1 sull'Uzbekistan, che ha garantito la qualificazione agli ottavi. In precedenza, i Leopardi avevano pareggiato 1-1 con il Portogallo e perso 1-0 contro la Colombia. Nelle amichevoli pre-torneo, un pareggio a reti inviolate con la Danimarca e una sconfitta per 2-1 contro il Cile. Nelle cinque gare, la RD Congo ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro.

Precedenti

Non sono disponibili dati storici sugli scontri diretti tra Inghilterra e RD Congo. Questa potrebbe rappresentare una delle prime sfide tra le due nazionali a questo livello di una competizione ufficiale.

Classifica





L'Inghilterra ha chiuso al primo posto del Girone L, mentre la RD Congo si è qualificata come terza classificata del Girone K.





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